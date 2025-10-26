By Dheeraj Pal
October 26, 2025
क्या उड़ने वाले सांप जहरीले होते हैं, जानें दिलचस्प फैक्ट्स
सांपों की दुनिया बेहद दिलचस्प है। इस दुनिया के बारे में हर कोई जानकारी चाहता है। आज हम बात करेंगे उड़ने वाले सांप की।
उड़ने वाले सांप
दरअसल जंगलों में कुछ खास प्रजातियों के सांप पेड़ से पेड़ तक हवा में छलांग लगाकर ग्लाइड करते हैं और इसे देखकर कोई भी हैरान रह सकता है।
ग्लाइड
वैज्ञानिकों के अनुसार उड़ने वाले सांप Chrysopelea जीनस से आते हैं। यह पतले पेड़ों पर रहते हैं और मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं।
कहां पाए जाते हैं
वहीं भारत, श्रीलंका, थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं।
भारत में भी दिखते हैं
असल में उड़ने वाले सांप हवा में उड़ते नहीं बल्कि हवा में ग्लाइड करते हैं। छलांग लगाने के दौरान ये अपने शरीर को चपटा कर लेते हैं, जिससे यह पैराशूट की तरह काम करता है।
कैसे उड़ते हैं
इन सांपों का शरीर हवा में एस का आकर बनाता है और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने Unadulation कहा है।
आकार
गोल्डन ट्री स्नेक एक छलांग लगाने वाली सांप है। यह भारत और श्रीलंका में पाया जाता है और सुनहरे रंग का होता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 100 सेंटीमीटर तक होती है।
गोल्डन ट्री स्नेक
पैराडाइज ट्री स्नेक और ट्विन-बार्ड ट्री स्नेक भी छलांग लगाने वाले सांप की प्रजाति में आते हैं।
अन्य प्रजाति
अधिकांश उड़ने वाले सांप हल्के जहरीले होते हैं और इंसानों के लिए खतरनाक भी नहीं होते हैं।
हल्के जहरीले
यह मुख्य रूप से कीड़े, छोटे पक्षी, चमगादड़ और छिपकलियों का शिकार करते हैं।
क्या खाता है
