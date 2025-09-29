By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
करवा चौथ पर निखार पाने के लिए लगाएं 5 रुपये की ये चीज
करवा चौथ से 15 दिन पहले ही महिलाएं तैयारियां शुरू कर देती हैं। पूजा के दिन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं।
करवा चौथ
करवा चौथ के दिन पूरे श्रृंगार के साथ चेहरे पर ग्लो के लिए महिलाएं पार्लर से महंगे ब्यूटी टीटमेंट्स लेती हैं।
चेहरे पर ग्लो
लेकिन अगर आपके पास पार्लर जाने का समय नहीं है, तो आप घर पर ही पार्लर जैसा ग्लो पा सकती हैं। चलिए बताते हैं कैसे?
घर पर पाएं निखार
आपको चेहरे पर निखार लाने के लिए सिर्फ 5 रुपये खर्च करने होंगे। चलिए बताते हैं आपको फेस पर ग्लो लाने के लिए क्या करना है।
5 रुपये की चीज
सबसे पहले तो अपना फेस अच्छे फेस वॉश से क्लीन करें। फिर स्क्रब करें। चेहरे को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें।
चेहरा साफ करें
फेस पैक
एक चम्मच मक्के का आटा, एक चम्मच कॉफी पाउडर, एक चम्मच दही को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।
अप्लाई करें
अब इस पैक को चेहर पर 30 मिनट तक लगाकर छोड़ें। सूखने पर पानी से फेस क्लीन करें।
इंस्टेंट ग्लो
इस फेस पैक को लगाने से आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। डेड स्किन साफ हो जाएगी।
स्किन पोर्स
ये फेस पैक स्किन पोर्स को टाइट करेगा और गंदगी को खत्म करेगा। इससे डीप क्लीनिंग होगी।
एक्स्ट्रा ऑयल
अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो ये फेस पैक चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल खत्म करेगा।
