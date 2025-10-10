By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 10, 2025

चेहरे पर लगाएं घर की बनी ब्लीच, मिलेगा इंस्टेंट ग्लो

फेस पर निखार लाने के लिए हम काफी कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन फिर भी ग्लो नहीं मिल पाता।

चेहरे पर निखार

इंस्टेंट ग्लो के लिए कई महिलाएं पार्लर में फेस ब्लीच करवाती हैं। लेकिन आप घर की बनी ब्लीच से तुरंत निखार पा सकती हैं।

फेस ब्लीच

होममेड ब्लीच बनाने के लिए आपको नींबू, खीरा, टमाटर, और आलू का रस चाहिए होगा। फिर इन्हें चावल के आटे में मिलाकर पेस्ट बनाएं।

कैसे बनाएं

इस ब्लीच को आप चेहरे पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें। फिर पानी से धोकर साफ करें। ग्लो मिल जायेगा।

लगाने का तरीका

पपीते को अच्छे से मैश कर लें और इसमें नींबू का रस मिक्स करें। इस तरह से पपाया ब्लीच रेडी हो जायेगी।

पपाया ब्लीच

कैसे लगाएं

इस ब्लीच को चेहरे पर लगाकर आधे घंटे छोड़ दें। फिर पानी से क्लीन करें। इससे भी आपका फेस ब्लीच हो जायेगा।

पैच टेस्ट

फेस ब्लीच करने से पहले पैच टेस्ट कर लें। सेंसिटिव स्किन पर एलर्जी का खतरा हो सकता है।

