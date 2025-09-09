By Mohit
PUBLISHED Sep 9, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

iPhone 16 Pro Max के स्पेसिफिकेशन

एपल के आईफोन पूरी दुनिया में मशहूर है। कंपनी हर साल सितंबर के महीने में नई सीरीज लॉन्च करती है।

हर साल लॉन्च

बीते साल लॉन्च हुई iPhone 16 सीरीज के Pro Max वेरिएंट के क्या-क्या स्पेसिफिकेशन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 18 है। वहीं ये फोन एपल इंटेलिजेंस फीचर के साथ आता है।

ऑपरेटिंग सिस्टम 

स्मार्टफोन में एक्शन बटन (कैमरा कंट्रोल) के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप (48MP+48MP+12MP) है सेल्फी के लिए इसमें 12MP कैमरा है।

कैमरा सेटअप

227 ग्राम वजन वाले इस स्मार्टफोन में 4K डॉल्बी विजन सिनेमैटिक मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।

4K डॉल्बी विजन 

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसमें क्रैश डिटेक्शन और इमरजेंसी SOS, डुअल सिम (नैनो और ई सिम) दी है।

सेफ्टी फीचर्स

डेजर्ट टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम, ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में आने वाले इस स्मार्टफोन में 6-कोर GPU के साथ A18 PRO चिप दी गई है।

चिपसेट

iPhone 16 सीरीज के Pro Max वेरिएंट में 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं।

स्टोरेज ऑप्शन

कंपनी ने Pro Max वेरिएंट में अबतक की सबसे बड़ी 6.9 इंच की डिस्प्ले दी थी जो कि 286x1320 पिक्स्ल रेजोल्यूशन के साथ आती है।

डिस्प्ले इतनी बड़ी

कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में यूएसबी टाइप-सी और यूएसबी 2 सपोर्ट मिलता है।

कनेक्टिविटी सपोर्ट

