By Mohit
PUBLISHED Sep 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
iPhone 16 Pro Max के स्पेसिफिकेशन
एपल
के
आईफोन
पूरी दुनिया में मशहूर है। कंपनी हर साल सितंबर के महीने में नई
सीरीज
लॉन्च
करती है।
हर साल लॉन्च
बीते साल
लॉन्च
हुई
iPhone 16
सीरीज
के
Pro Max
वेरिएंट
के क्या-क्या
स्पेसिफिकेशन
हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
स्मार्टफोन
में
ऑपरेटिंग
सिस्टम
iOS 18
है। वहीं ये फोन
एपल
इंटेलिजेंस
फीचर
के साथ आता है।
ऑपरेटिंग
सिस्टम
स्मार्टफोन
में
एक्शन
बटन (कैमरा
कंट्रोल
) के साथ
ट्रिपल
रियर
कैमरा
सेटअप
(
48
MP+48MP+12MP)
है
।
सेल्फी
के लिए इसमें 12
MP
कैमरा है।
कैमरा सेटअप
227 ग्राम वजन वाले इस
स्मार्टफोन
में 4
K
डॉल्बी
विजन
सिनेमैटिक
मोड
में
वीडियो
रिकॉर्डिंग
कर सकते हैं।
4
K
डॉल्बी
विजन
सेफ्टी
फीचर्स
की बात करें तो कंपनी ने इसमें
क्रैश
डिटेक्शन
और
इमरजेंसी
SOS
,
डुअल
सिम
(
नैनो
और ई
सिम
) दी है।
सेफ्टी
फीचर्स
डेजर्ट
टाइटेनियम
,
नेचुरल
टाइटेनियम
, ब्लैक और
व्हाइट
कलर
ऑप्शन
में आने वाले इस
स्मार्टफोन
में 6-कोर
GPU
के साथ
A18 PRO
चिप
दी गई है।
चिपसेट
iPhone 16
सीरीज
के
Pro Max
वेरिएंट
में 128
GB
, 256
GB
और 512
GB
स्टोरेज
के
ऑप्शन
मिलते हैं।
स्टोरेज ऑप्शन
कंपनी ने
Pro Max
वेरिएंट
में
अबतक
की सबसे बड़ी 6.9 इंच की डिस्प्ले दी थी जो कि 286
x1320
पिक्स्ल
रेजोल्यूशन
के साथ आती है।
डिस्प्ले इतनी बड़ी
कनेक्टिविटी
के लिए
स्मार्टफोन
में
यूएसबी
टाइप-सी और
यूएसबी
2
सपोर्ट
मिलता है।
कनेक्टिविटी सपोर्ट
