PUBLISHED Sep 12, 2025

प्रेमानंद से मिल चुकी ये नामचीन हस्तियां

संत प्रेमानंद महाराज बेहद ही पॉपुलर हैं। प्रेमानंद से मिलने कई बड़ी हस्तियां उनके केली कुंज आश्रम पहुंचती रहती हैं।

बेहद ही पॉपुलर

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली भी प्रेमानंद महाराज से एक से ज्यादा बार मिल चुके हैं।

विराट भी कर चुके हैं दर्शन

विराट वाइफ और बच्चों संग भी प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर उनसे अलग-अलग मुद्दों पर ज्ञान ले चुके हैं।

ज्ञान ले चुके

विराट कोहली के अलावा कौन-कौन सी हस्तियां हैं जो कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर चुके हैं। आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

ओलंपिक मेडलिस्ट स्टार शटलर साइना नेहवाल भी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाकर उनका आशीर्वाद ले चुकी हैं।

साइना नेहवाल

महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा भी प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर चुकी हैं।

दीप्ति शर्मा

पंजाबी रैपर बादशाह भी हाल में ही प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए थे।

रैपर बादशाह

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी बीते दिनों ही पति राज कंद्रा संग महाराज जी के दर्शन किए थे।

शिल्पा शेट्टी

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी भी प्रेमानंद जी के दर्शन कर चुकी हैं।

हेमा मालिनी

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी बच्चों और वाइफ संग प्रेमानंद जी का आशीर्वाद हासिल कर चुके हैं।

अनिरुद्धाचार्य

