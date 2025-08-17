By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 17, 2025

भारत के अलावा, दुनिया के 5 देश जो 15 अगस्त को मनाते हैं आजादी का जश्न

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तब से इस तारीख को भारतीय स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

15 अगस्त

हालांकि, सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अन्य कुछ देश भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।

कुछ अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस

भारत के अलावा किन देशों में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने वाले देश

15 अगस्त के दिन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।

दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया

15 अगस्त 1945 को ये दोनों देश जापानी कॉलोनाइजेशन से मुक्त हुए थे। 15 अगस्त को इन देशों में रोशनी का दिन माना जाता है।

जापान से मिली थी आजादी

बहरीन को ब्रिटिश हुकूमत से 14 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी।

बहरीन

बहरीन ने एक दिन बाद 15 अगस्त 1971 को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था, तब से इस देश में हर 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1971 में अंग्रेजों से हुए थे आजाद

मध्य अफ्रीकी देश रिपब्लिक ऑफ कांगो को 15 अगस्त 1960 को आजादी मिली थी।

रिपब्लिक ऑफ कांगो 

यही कारण है कि इस देश के लोग 15 अगस्त को हर साल स्वाधीनता दिवस मनाते हैं।

15 अगस्त के दिन आजादी का जश्न

इस देश को 15 अगस्त 1966 के दिन जर्मनी से आजादी मिली थी। हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।

लिकटेंस्टाइन

