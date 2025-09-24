By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 24, 2025
जुगनू के अलावा कौन-कौन से जानवर खुद जलाते हैं लाइट?
जुगनू जब रात में चमकते या टिमटिमाते हैं, जो नजारा काफी खूबसूरत लगता है।
जुगनू
रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि इनके पेट में एक रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग होता है।
रोशनी उत्पन्न
दरअसल, जुगनू विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इसे अपने शरीर में एक लूसीफेरिन नामक तत्व से मिला देता है।
लूसीफेरिन
जैसे ही ऑक्सीजन और लूसीफेरिन मिलता है, इनके रिएक्शन से एक रोशनी उत्पन्न होती है।
रिएक्शन
इस रोशनी को बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। हालांकि, इस रोशनी में गर्मी बिल्कुल ना के बराबर होती है।
बायोल्यूमिनिसेंस
जुगनू के अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं, जो जिनमें खुद लाइट जलाने की क्षमता होती है।
अन्य जानवर
जुगनू के अलावा जेलीफिश भी खुद लाइट जलाती है। जेलीफिश की लाइट शिकारियों को डराने के लिए होती है।
जेलीफिश
इसके अलावा एंगलर मछली भी जुगनू की तरह खुद लाइट जलाती है।
एंगलर मछली
वहीं, ड्रैगनफिश भी अपनी आंखों से लाल रोशनी उत्सर्जित कर सकती हैं।
ड्रैगनफिश
हॉक्सबिल नामक समुद्री कछुआ भी जुगनू की तरह खुद लाइट जलाते हैं।
हॉक्सबिल
