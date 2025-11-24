By Deepali Srivastava
लाल लहंगे में संस्कारी दुल्हन की तरह सजीं रुपाली गांगुली, देसी अंदाज में लगीं सुंदर

अनुपमा में दमदार एक्टिंग कर हर घर में रुपाली गांगुली ने अलग पहचान बना ली है। रुपाली की एक्टिंग के साथ उनके स्टाइल की भी लोग तारीफ करते हैं।

रुपाली गांगुली

Instagram: rupaliganguly

रुपाली ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो लाल लहंगे में हैं। रेड-गोल्डन वर्क वाले इस लहंगे में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं और दुल्हन जैसी सजी हुई हैं।

लाल लहंगा

Instagram: rupaliganguly

इस लाल लहंगे का ब्लाउज डीप नेक स्टाइल में उन्होंने बनवाया है, जो बोल्ड और ग्लैमरस दिख रही है। एक्ट्रेस ने पीछे से आगे की ओर दुपट्टा कैरी किया है।

डीप नेक ब्लाउज

Instagram: rupaliganguly

हैवी लहंगा लुके के साथ एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप किया है और ओपन हेयर स्टाइल कैरी किया है। इसके साथ हैवी ईयरिंग्स कैरी किए हैं।

मिनिमल मेकअप-हेयर

Instagram: rupaliganguly

रेड कलर की हैवी स्टाइल साड़ी में भी रुपाली सुंदर लग रही हैं। एक्ट्रेस को रेड कलर काफी पसंद है। गोल्डन बूटी डिजाइन वाली साड़ी उन्होंने कैरी की है।

रेड साड़ी

Instagram: rupaliganguly

बॉर्डर साड़ी

गोल्डन जरी वर्क बॉर्डर वाली हैवी लाल साड़ी में भी रुपाली सुंदर लग रही हैं। एक्ट्रेस के वॉर्डरोब में लाल रंग की साड़ियों को बेहतरीन कलेक्शन है।

Instagram: rupaliganguly

मरून सूट

रुपाली ने मरून कलर के हैवी लॉन्ग सूट में भी तस्वीरें शेयर की थीं। इसमें गोल्डन कलर का महीन वर्क किया गया है और एक्ट्रेस ने हाथ में दुपट्टा स्टाइल किया है।

Instagram: rupaliganguly

