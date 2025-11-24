By Deepali Srivastava
लाल लहंगे में संस्कारी दुल्हन की तरह सजीं रुपाली गांगुली, देसी अंदाज में लगीं सुंदर
अनुपमा में दमदार एक्टिंग कर हर घर में रुपाली गांगुली ने अलग पहचान बना ली है। रुपाली की एक्टिंग के साथ उनके स्टाइल की भी लोग तारीफ करते हैं।
रुपाली गांगुली
रुपाली ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो लाल लहंगे में हैं। रेड-गोल्डन वर्क वाले इस लहंगे में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं और दुल्हन जैसी सजी हुई हैं।
लाल लहंगा
इस लाल लहंगे का ब्लाउज डीप नेक स्टाइल में उन्होंने बनवाया है, जो बोल्ड और ग्लैमरस दिख रही है। एक्ट्रेस ने पीछे से आगे की ओर दुपट्टा कैरी किया है।
डीप नेक ब्लाउज
हैवी लहंगा लुके के साथ एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप किया है और ओपन हेयर स्टाइल कैरी किया है। इसके साथ हैवी ईयरिंग्स कैरी किए हैं।
मिनिमल मेकअप-हेयर
रेड कलर की हैवी स्टाइल साड़ी में भी रुपाली सुंदर लग रही हैं। एक्ट्रेस को रेड कलर काफी पसंद है। गोल्डन बूटी डिजाइन वाली साड़ी उन्होंने कैरी की है।
रेड साड़ी
बॉर्डर साड़ी
गोल्डन जरी वर्क बॉर्डर वाली हैवी लाल साड़ी में भी रुपाली सुंदर लग रही हैं। एक्ट्रेस के वॉर्डरोब में लाल रंग की साड़ियों को बेहतरीन कलेक्शन है।
मरून सूट
रुपाली ने मरून कलर के हैवी लॉन्ग सूट में भी तस्वीरें शेयर की थीं। इसमें गोल्डन कलर का महीन वर्क किया गया है और एक्ट्रेस ने हाथ में दुपट्टा स्टाइल किया है।
