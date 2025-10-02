By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 03, 2025

क्यूट कपल हैं अंशुला-रोहन, देखें 10 तस्वीरें

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर एक दूसरे को लंबे अरसे से डेट कर रहे हैं। कपल ने जुलाई में सगाई कर ली थी।

अंशुला-रोहन



अब कपल ने दशहरा के खास दिन पर फिर से सगाई पार्टी होस्ट की। इस पार्टी में फैमिली-फ्रेंड्स पहुंचें।

पार्टी बैश



अंशुला और रोहन बी-टाउन के क्यूट कपल्स में से एक हैं। दोनों अक्सर मस्ती करते और घूमते हुए तस्वीरें शेयर करते हैं।

क्यूट कपल



अंशुला के मंगेतर रोहन पेशे से स्क्रीन राइटर हैं और धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी धर्माटिक एंटरटेनमेंट में काम करते हैं। 

कौन हैं रोहन



रोहन नोवेलिस्ट, नेवर टू लेट और निम्बस जैसी शॉर्ट फिल्मों के लेखक रह चुके हैं। उऩ्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से स्क्रीन राइटिंग की पढ़ाई की थी।

क्या काम



बोनी की बेटी

तो वही अंशुला कपूर टीवी पर्सनैलिटी हैं। वह शो द ट्रेटर्स में नजर आई थीं। उन्हें घूमने, खाना काफी पसंद हैं। 



कैसे हुई मुलाकात

रोहन और अंशुला की मुलाकात एक ऐप के जरिए हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ।



रोमांटिक प्रपोजल



रोहन ने अंशुला को उनकी पसंदीदा जगह पर प्रपोज किया था। अंशुला ने फौरन हां कर दी थी और फिर दोनों ने सगाई की।

शादी कब करेंगे



रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंशुला और रोहन इस साल दिसंबर में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। फिलहाल, इस पर फैमिली ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

ट्रैवलर कपल

अंशुला-रोहन फूडी और ट्रैवल लवर हैं। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हैं। रोहन और अर्जुन कपूर की भी अच्छी दोस्ती हैं।



