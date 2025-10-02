By Deepali Srivastava
क्यूट कपल हैं अंशुला-रोहन, देखें 10 तस्वीरें
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर एक दूसरे को लंबे अरसे से डेट कर रहे हैं। कपल ने जुलाई में सगाई कर ली थी।
अंशुला-रोहन
Instagram: anshulakapoor
अब कपल ने दशहरा के खास दिन पर फिर से सगाई पार्टी होस्ट की। इस पार्टी में फैमिली-फ्रेंड्स पहुंचें।
पार्टी बैश
Instagram: anshulakapoor
अंशुला और रोहन बी-टाउन के क्यूट कपल्स में से एक हैं। दोनों अक्सर मस्ती करते और घूमते हुए तस्वीरें शेयर करते हैं।
क्यूट कपल
Instagram: anshulakapoor
अंशुला के मंगेतर रोहन पेशे से स्क्रीन राइटर हैं और धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी धर्माटिक एंटरटेनमेंट में काम करते हैं।
कौन हैं रोहन
Instagram: anshulakapoor
रोहन नोवेलिस्ट, नेवर टू लेट और निम्बस जैसी शॉर्ट फिल्मों के लेखक रह चुके हैं। उऩ्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से स्क्रीन राइटिंग की पढ़ाई की थी।
क्या काम
Instagram: anshulakapoor
बोनी की बेटी
तो वही अंशुला कपूर टीवी पर्सनैलिटी हैं। वह शो द ट्रेटर्स में नजर आई थीं। उन्हें घूमने, खाना काफी पसंद हैं।
Instagram: anshulakapoor
कैसे हुई मुलाकात
रोहन और अंशुला की मुलाकात एक ऐप के जरिए हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ।
Instagram: anshulakapoor
रोमांटिक प्रपोजल
Instagram: anshulakapoor
रोहन ने अंशुला को उनकी पसंदीदा जगह पर प्रपोज किया था। अंशुला ने फौरन हां कर दी थी और फिर दोनों ने सगाई की।
शादी कब करेंगे
Instagram: anshulakapoor
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंशुला और रोहन इस साल दिसंबर में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। फिलहाल, इस पर फैमिली ने कोई टिप्पणी नहीं की है।
ट्रैवलर कपल
अंशुला-रोहन फूडी और ट्रैवल लवर हैं। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हैं। रोहन और अर्जुन कपूर की भी अच्छी दोस्ती हैं।
Instagram: anshulakapoor
