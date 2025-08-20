By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 20, 2025
गणेश चतुर्थी स्पेशल: अंकिता लोखंडे के लुक्स!
अंकिता लोखंडे अपने एथनिक स्टाइल से सभी का दिल जीत लेती हैं। इस साल गणेश उत्सव के लिए उनके लुक्स से जरूर इंस्पिरेशन ले सकती हैं।
अंकिता लोखंडे
Instagram:
lokhandeankita
अंकिता ने यहां मराठी स्टाइल साड़ी पहनी है जो उनकी मराठी मूल की ओर इशारा करती है।
मराठी मुल्गी
Instagram:
lokhandeankita
अंकिता ने यहां लाल रंग की साड़ी को नायाब ज्वेलरी के साथ टीमअप किया है और फेस्टिव रेडी नजर आ रही हैं।
लाल रंग
Instagram:
lokhandeankita
गणेश पूजा के लिए रॉयल लुक चाहती हैं तो अंकिता की तरह सिल्क साड़ी के साथ दुपट्टा और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन सकती हैं।
रॉयल
Instagram:
lokhandeankita
कुछ हटके ट्राई करना चाहती हैं तो नीला रंग चुन सकती हैं। अंकिता ने इस साड़ी को बखूबी स्टाइल किया है।
जरा हटके
Instagram:
lokhandeankita
आउटफिट्स के साथ अंकिता की ज्वेलरी भी उनके लुक में चार चांद लगा देती है और एकदम रॉयल टच देती है।
नायाब ज्वेलरी
Instagram:
lokhandeankita
अंकिता का यह लुक भी युवा पीढ़ी को पारंपरिक परिधानों की ओर आकर्षित करता है।
फैशनिस्टा
Instagram:
lokhandeankita
अंकिता के सोबर और एलिगेंट स्टाइल ने उन्हें गणेश चतुर्थी के त्योहार का एक आदर्श प्रतीक बना दिया है।
एलिगेंस
Instagram:
lokhandeankita
