By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 11, 2025

 Fashion

अंकिता लोखंडे के 5 लेटेस्ट साड़ी लुक्स

अंकिता लोखंडे, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री, जिनके साड़ी लुक्स हमेशा चर्चा में रहते हैं।

अंकिता लोखंडे

Instagram: lokhandeankita

पर्ल व्हाइट- अंकिता ने यहां पर्ल व्हाइट कलर की डिजाइनर साड़ी पहनी है जिसे बखूबी स्टाइल किया है।

Instagram: lokhandeankita

एक्वा ब्लू- एक्वा ब्लू कलर की ये साड़ी जितनी सोबर है, उतना ही क्लासी लुक दे रही है।

Instagram: lokhandeankita

वहीं, ज्वेलरी और मेकअप भी लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

Instagram: lokhandeankita

लाल परी- रेड कलर की ये ट्रेडिशनल साड़ी बेहद खूबसूरत है और अंकिता का ये लुक पिछले दिनों काफी चर्चा में भी रहा है।

Instagram: lokhandeankita

अंकिता के इस लुक में हेयरस्टाइल से लेकर मेकअप और ब्लाउज डिजाइन तक, सबकुछ परफेक्ट है।

Instagram: lokhandeankita

कूल पर्पल- पर्पल कलर की ये साड़ी अंकिता को एकदम स्टाइलिश लुक दे रही है और उनका नेकपीस भी कमाल है।

Instagram: lokhandeankita

रॉयल ब्लू- ब्लू कलर की ये बॉर्डर वाली साड़ी लाजवाब है, साथ ही अंकिता का नेकपीस भी देखने लायक है।

Instagram: lokhandeankita

