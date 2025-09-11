By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 11, 2025
Fashion
अंकिता लोखंडे के 5 लेटेस्ट साड़ी लुक्स
अंकिता लोखंडे, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री, जिनके साड़ी लुक्स हमेशा चर्चा में रहते हैं।
Instagram:
lokhandeankita
पर्ल व्हाइट- अंकिता ने यहां पर्ल व्हाइट कलर की डिजाइनर साड़ी पहनी है जिसे बखूबी स्टाइल किया है।
Instagram:
lokhandeankita
एक्वा ब्लू- एक्वा ब्लू कलर की ये साड़ी जितनी सोबर है, उतना ही क्लासी लुक दे रही है।
Instagram:
lokhandeankita
वहीं, ज्वेलरी और मेकअप भी लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
Instagram:
lokhandeankita
लाल परी- रेड कलर की ये ट्रेडिशनल साड़ी बेहद खूबसूरत है और अंकिता का ये लुक पिछले दिनों काफी चर्चा में भी रहा है।
Instagram:
lokhandeankita
अंकिता के इस लुक में हेयरस्टाइल से लेकर मेकअप और ब्लाउज डिजाइन तक, सबकुछ परफेक्ट है।
Instagram:
lokhandeankita
कूल पर्पल- पर्पल कलर की ये साड़ी अंकिता को एकदम स्टाइलिश लुक दे रही है और उनका नेकपीस भी कमाल है।
Instagram:
lokhandeankita
रॉयल ब्लू- ब्लू कलर की ये बॉर्डर वाली साड़ी लाजवाब है, साथ ही अंकिता का नेकपीस भी देखने लायक है।
Instagram:
lokhandeankita
