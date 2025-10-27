By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 27, 2025
Numerology: केतु के प्रभाव से गजब खूबियों वाले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग
अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक मूलांक बताए गए हैं, जिनका संबंध जातक की जन्म तिथि से होता है। हर मूलांक का अपना स्वामी ग्रह होता है, जिसका जातक पर प्रभाव पड़ता है।
अंक ज्योतिष
किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख की संख्याओं को आपस में जोड़कर मूलांक का पता लगाया जाता है। किसी महीने की 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा, क्योंकि 1 और 6 का जोड़ 7 होता है।
मूलांक कैसे निकालें
अंक ज्योतिष में मूलांक 7 सबसे रहस्यमय माना जाता है। क्योंकि इस मूलांक के स्वामी ग्रह केतु हैं। केतु ग्रह के प्रभाव से 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग आध्यात्मिक और बुद्धिमान होते हैं।
मूलांक 7 का रहस्य
मूलांक 7 यानी 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग केतु के प्रभाव से रहस्यमय होते हैं। आध्यात्मिकता इनमें कूट-कूटकर भरी है। ये गहरे विचार वाले होते हैं और दुनिया से अलग रहते हैं।
रहस्यमय स्वभाव
मूलांक 7 के जातकों के बारे में कहा गया है कि ये संकटों को पहले भांप लेते हैं। इस खासियत के कारण ये जातक खतरा से पहले ही सतर्क हो जाते हैं और डटकर मुकाबला करते हैं।
पहले ही भांप लेते हैं खतरा
7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग अपनी बातों को निडरता से रखते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इनमें कल्पना-शक्ति और अभिव्यक्ति की अच्छी क्षमता पाई जाती है।
निडर और आत्मविश्वासी
अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 7 के जातक प्यार के मामले में बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन संकोच के कारण भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इससे गलतफहमी और रिश्ते में दूरी जैसी स्थिति भी बनती है।
लव लाइफ
मूलांक 7 के जातक अपनी मेहनत के बल पर अच्छा-खासा धन कमाते हैं। ये लोग बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखना पसंद करते हैं और इनके मित्र भी गिने-चुने होते हैं।
मेहनती और धनवान
मूलांक 7 के जातक कम खर्चीले होते हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण यह लोग दान-पुण्य पर अधिक खर्च करते हैं।
दान-पुण्य में आगे
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
