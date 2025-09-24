By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
अनीता हसनंदानी के इंडो-वेस्टर्न लुक्स!
अनीता हसनंदानी, टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री और एक स्टाइल आइकन भी।
अनीता हसनंदानी
इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स में अनीता का अनोखा अंदाज, फैशन के नए आयाम स्थापित करता है।
फैशनिस्टा
वेस्टर्न टच के साथ साड़ी को ड्रेप करना, अनीता का सिग्नेचर स्टाइल है।
ड्रेप्ड साड़ी
Instagram:
kalkikanmani
अनीता की तरह को-ऑर्ड सेट्स को चुनें जो आरामदायक भी हैं और स्टाइलिश भी।
को-ऑर्ड सेट
Instagram:
kalkikanmani
धोती स्टाइल बॉटम के साथ अनीता ने डिजाइनर शॉर्ट कुर्ती टीमअप की है जो काफी कूल लग रही है।
धोती स्टाइल
Instagram:
kalkikanmani
फ्लोरल पिंक कलर का ये आउटफिट फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए बेस्ट है।
फेस्टिव
Instagram:
kalkikanmani
अनीता की तरह आउटफिट को उभारने के लिए स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनें।
स्टेटमेंट ज्वेलरी
Instagram:
kalkikanmani
आप भी अपने नॉर्मल लुक में स्टाइल का तड़का लगाना चाहती हैं तो अनीता के लुक्स जरूर फॉलो कर सकती हैं।
करें ट्राई
करवा चौथ: कटरीना कैफ स्टाइल साड़ी
Click Here