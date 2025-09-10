By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 10, 2025

अनीता हसनंदानी के टॉप टीवी शोज!

अनीता हसनंदानी, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री, जिन्होंने अपने अभिनय से घर-घर में पहचान बनाई।

अनीता हसनंदानी

टीवी शो 'काव्यांजलि' में अनीता का अभिनय काफी सराहा गया जिसमें उन्होंने अंजलि का किरदार निभाया था।

करियर

'ये है मोहब्बतें' में शगुन का रोल करके अनीता ने अपनी अदाकारी का नया आयाम स्थापित किया।

टीवी शोज

टीवी शो 'सुमन इंदौरी' में भी अनीता के निगेटिव रोल को खूब सराहना मिली है।

निगेटिव रोल

अनीता ने 'नागिन 3' में विष का किरदार निभाकर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया।

'नागिन'

'कभी सौतन कभी सहेली' में उनके दोहरे किरदार ने भी दर्शकों को बहुत प्रभावित किया।

लोकप्रियता

अनीता ने 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' में भी अपनी साहसिकता का परिचय दिया।

खतरों के खिलाड़ी

इन दिनों अनीता 'छोरियां चलीं गांव' में दमदार प्रदर्शन कर रही हैं जिसके लिए दर्शकों का खूब प्यार भी मिल रहा है।

दमदार

अनीता के अभिनय और विविध भूमिकाओं ने उन्हें टीवी जगत का सितारा बनाया है।

शानदार सफर

