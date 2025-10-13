By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 13, 2025
तोता की तरह यह जानवर भी करता है इंसानों के आवाजों की नकल
तोते की तरह कई जानवर इंसानों की आवाजों की नकल कर सकते हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। आइए, जानें ऐसे जानवरों के बारे में।
इंसानों के आवाज की नकल
तोते, विशेषकर अफ्रीकी ग्रे तोते, इंसानी शब्दों की सटीक नकल करते हैं। वे 900 से अधिक शब्द सीख सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है।
तोता: नकल का राजा
ऑस्ट्रेलिया का लायरबर्ड तोते की तरह नकल करता है। यह मानव सीटी, चेनसॉ और कैमरा शटर की आवाजें कॉपी करता है। नर लायरबर्ड मादा को आकर्षित करने के लिए नकल करते हैं।
लायरबर्ड: प्रकृति का इमिटेटर
बेलूगा व्हेल, 'समुद्री तोता' कहलाती है। कैद में यह मानव वाक्यों की नकल करती है। NOC नामक व्हेल ने नाविकों को भ्रमित किया। यह क्लिक्स और व्हिसल्स से बोलती है।
बेलूगा व्हेल
ओरका या किलर व्हेल मानव भाषा के पैटर्न कॉपी करती है। वे परिवार में विशिष्ट डायलेक्ट रखते हैं। कैद में प्रशिक्षित ओरका मानव आवाजों की नकल सीख लेती हैं।
ओरका व्हेल
कोशिक नामक एशियन एलीफेंट ने ट्रंक मुंह में डालकर मानव आवाज कॉपी की। वह कोरियाई भाषा के शब्द बोल सकता है। यह बुद्धिमत्ता और अकेलेपन का परिणाम है।
एशियन एलीफेंट: ट्रंक का जादू
ऑस्ट्रेलिया का मस्क डक, रिपर ने 1987 में मानव आवाज कॉपी की। वह 'यू लिटिल शिट' जैसे वाक्य बोलता था। यह दुर्लभ लेकिन सटीक नकल है।
मस्क डक
कौवे मानव वाक्यों और अन्य पक्षियों की आवाजें कॉपी करते हैं। कैद में वे 'हैलो' बोल सकते हैं। यह उनकी समस्या समाधान क्षमता का हिस्सा है।
कौवे: बुद्धिमान नकलची
जानवर नकल सामाजिक बंधन, संचार या मादा आकर्षण के लिए करते हैं। तोते और कौवे में वोकल लर्निंग ब्रेन पाथवे होते हैं।
नकल के वैज्ञानिक कारण
तोते, लायरबर्ड, बेलूगा, ओरका, एलीफेंट, मस्क डक और कौवे मानव आवाज नकल करते हैं। यह प्रकृति की बुद्धिमत्ता दर्शाता है।
नकल की दुनिया
