By Navaneet Rathaur
PUBLISHED August 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
जानिए उस अनोखे जीव के बारे में, जिसके शरीर में होती हैं सबसे ज्यादा हड्डियां
क्या आप जानते हैं, किस जीव के शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं? यह कोई डायनासोर नहीं, बल्कि अजगर है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
सबसे ज्यादा हड्डियों वाला जीव
अजगर (पायथन) एक विशालकाय, गैर-विषैला सांप है, जो अपनी लचीलापन और ताकत के लिए जाना जाता है। यह जंगलों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है।
विशालकाय अजगर
अजगर के शरीर में 400 से 1800 हड्डियां हो सकती हैं, जो इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। यह मानव शरीर (206 हड्डियां) से 10 गुना ज्यादा है।
सबसे ज्यादा हड्डियां
अजगर की रीढ़ में सैकड़ों कशेरुक (वर्टेब्रा) होते हैं, जिनमें प्रत्येक से दो पसलियां जुड़ी होती हैं। यह लचीलापन और ताकत देता है।
हड्डियों का रहस्य
अजगर की लंबाई 3 से 10 मीटर तक हो सकती है। बता दें कि यह सांप जितना लंबा होता है, उतनी ज्यादा उसकी रीढ़ की हड्डियां और पसलियां होती हैं।
अजगर की लंबाई
अजगर की सैकड़ों हड्डियां उसे लचीलापन देती हैं, जिससे वह शिकार को जकड़ सकता है। यह ताकत उसकी हड्डियों की संरचना से आती है।
अजगर की ताकत
अजगर की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से रेटिकुलेटेड पायथन, बर्मीज पायथन और बॉल पायथन प्रमुख है। रेटिकुलेटेड पायथन में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं।
अजगर के प्रकार
भारत में अजगर पश्चिमी घाट, हिमालय और नीलगिरी जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
भारत में अजगर
अजगर बिना नर के भी बच्चे पैदा कर सकता है। यह गर्मी से शिकार का पता लगाता है और महीनों बिना भोजन के जीवित रह सकता है।
अजगर के अनोखे तथ्य
अजगर की सैकड़ों हड्डियां इसे प्रकृति का अनोखा जीव बनाती हैं। इसकी ताकत और लचीलापन प्रकृति की विविधता का एक रूप है।
सैकड़ों हड्डियों वाला जीव
