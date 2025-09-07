By Mohit
PUBLISHED Sep 7, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Business

बेहद खूबसूरत हैं अनिल अंबानी की बहू

रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

अनिल अंबानी की वाइफ का नाम टीना अंबानी है और ये कपल दो बेटों का माता-पिता है।

आज हम आपको अनिल अंबानी की बहू से मिलवा रहे हैं जो कि काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

अनिल अंबानी की बहू का नाम कृशा शाह है। कृशा की शादी अनिल के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी से हुई है।

कृशा शाह सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट डिस्को की सीईओ और सह-संस्थापक हैं।

कृषा लुक्स और फैशन के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

अनिल अंबानी की बहू की सादगी ऐसी है, कि किसी का भी दिल छू जाए।

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वेस्टर्न हो या फिर एथनिक उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

एजुकेशन की बात करें तो कृशा ने अमेरिका में यूएस बर्कले से पॉलिटिकल इकोनॉमी में बीए किया हुआ है।

एजुकेशन के मामले में वे यही नहीं रुकीं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में Msc भी की।

