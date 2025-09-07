By Mohit
PUBLISHED Sep 7, 2025
LIVE HINDUSTAN
Business
बेहद खूबसूरत हैं अनिल अंबानी की बहू
रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
अनिल अंबानी की वाइफ का नाम टीना अंबानी है और ये कपल दो बेटों का माता-पिता है।
कम्पलीट फैमिली
Source: Insta
आज हम आपको अनिल अंबानी की बहू से मिलवा रहे हैं जो कि काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
अनिल अंबानी की बहू का नाम कृशा शाह है। कृशा की शादी अनिल के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी से हुई है।
जय की वाइफ
Source: Insta
कृशा शाह सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट डिस्को की सीईओ और सह-संस्थापक हैं।
पेशा
Source: Insta
कृषा लुक्स और फैशन के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
अनिल अंबानी की बहू की सादगी ऐसी है, कि किसी का भी दिल छू जाए।
दिल छू जाए
Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वेस्टर्न हो या फिर एथनिक उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
बेमिसाल आउटफिट
Source: Insta
एजुकेशन की बात करें तो कृशा ने अमेरिका में यूएस बर्कले से पॉलिटिकल इकोनॉमी में बीए किया हुआ है।
एजुकेशन
Source: Insta
एजुकेशन के मामले में वे यही नहीं रुकीं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में Msc भी की।
Msc भी की
Source: Insta
ये हैं महबूबा मुफ्ती की बेटी, जानें क्या करती हैं
Click Here