क्या गर्भधारण कर सकती हैं लड़का से लड़की बनी क्रिकेटर की बेटी?

साल 2023 में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एचआरटी) के माध्यम से लड़का से लड़की बनीं क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी चर्चा में बनी रहती हैं।

अनाया बांगर

मौजूदा समय में वे अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए जा रहे रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं।

राइज एंड फॉल में आ रही हैं नजर

वे अपनी बातचीत और एक्टिंग से लोगों में एक खास पहचान बना रही हैं। रियलिटी शो के दौरान अनाया बांगर ने मां बनने को लेकर कुछ खुलासे किए हैं।

मां बनने को लेकर किए खुलासे

कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि क्या अनाया बांगर जो लड़का से लड़की बनी हैं, मां बन सकती हैं। इसका जबाव है प्राकृतिक रूप से वे मां नहीं बन सकतीं। यानी गर्भधारण नहीं कर सकतीं।

नहीं कर सकती हैं गर्भधारण

हालांकि, रियलिटी शो में अनाया बांगर ने बताया कि उनके पास मां बनने का प्राकृतिक तरीका तो नहीं है, लेकिन वे दो माध्यमों से मां बन सकती हैं।

दो माध्यमों से बन सकती हैं मां

उन्होंने आरुष भोला के साथ बातचीत के दौरान हार्मोनल सर्जरी के बावजूद मां बनने की अपनी प्लानिंग के बारे में खुलकर बात की।

हार्मोनल सर्जरी के बाद मां कैसे बन सकते हैं

अनाया ने बताया कि मां बनने के लिए उनके पास दो ऑप्शन हैं- पहला गोद लेना या हार्मोनल उपचार से पहले स्पर्म फ्रीजिंग कराना। 

दो विकल्प हैं

अनाया ने कहा, "मेरे पास दो ऑप्शन हैं, 'गोद लेना या हार्मोनल उपचार से पहले अपने स्पर्म फ्रीज करना।"

गोद लेना या स्पर्म फ्रीज कराना

वे आगे बताती हैं- "मैं सरोगेसी के जरिए मां बन सकती हूं।"

सरोगेसी के जरिए 

उन्होंने कहा- "मैंने अपने बदलाव से पहले अपने स्पर्म को जमाकर रखा था। इसलिए मैं सरोगेट मां बनूंगी। मैं गर्भधारण नहीं कर सकती।" इसका मतलब यह है कि मां बनने के लिए अनाया को किसी महिला की कोख किराए पर लेनी होगी।

लेनी पड़ेगी किराए की कोख

