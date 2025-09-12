By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
अनंत कालसर्प योग: रिश्ते और करियर पर पड़ता है गलत प्रभाव, जानिए उपाय
ज्योतिष में अनंत कालसर्प योग राहु-केतु के कारण बनता है, जो रिश्तों और करियर पर बुरा प्रभाव डालता है। आइए जानें इसका प्रभाव और उपाय।
अनंत कालसर्प योग
कालसर्प योग तब बनता है जब सभी ग्रह राहु-केतु के बीच फंस जाते हैं। अनंत कालसर्प प्रथम से सप्तम भाव तक का होता है।
कालसर्प योग क्या है?
राहु लग्न में और केतु सप्तम भाव में बाकी ग्रह बीच में होने पर अनंत कालसर्प बनता है। यह 18 मई 2025 को गोचर से प्रभावित करेगा।
अनंत कालसर्प योग का निर्माण
अनंत कालसर्प रिश्तों में तनाव, विवाद और अलगाव लाता है। दांपत्य जीवन और पारिवारिक बंधनों पर बुरा असर पड़ता है।
रिश्तों पर प्रभाव
करियर में असफलता, प्रमोशन में देरी और आर्थिक हानि अनंत कालसर्प का कुप्रभाव है। व्यक्ति को संघर्ष और कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
करियर पर प्रभाव
यह योग मानसिक कष्ट, स्वास्थ्य समस्याएं और अकाल मृत्यु का भय पैदा करता है। राहु-चंद्रमा की युति से ग्रहण योग भी बनता है।
अन्य प्रभाव
त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष निवारण पूजा कराएं। यह राहु-केतु की शांति करती है और जीवन में स्थिरता लाती है।
कालसर्प पूजा
महामृत्युंजय मंत्र जप करें। नाग पूजा और काला तिल दान से दोष कम होता है। सावन या शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक शुभ है।
मंत्र जाप और दान
राहु-केतु के लिए गोमेद या लहसुनिया पहनें। कालसर्प यंत्र घर में स्थापित करें। ज्योतिषी सलाह लें।
रत्न और यंत्र
अनंत कालसर्प योग के प्रभाव से बचने के लिए पूजा, मंत्र और दान करें। इससे रिश्ते मजबूत और करियर में सफलता मिलेगी।
कालसर्प से मुक्ति
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
नीम करोली बाबा: इन बुरी आदतों से नहीं मिलती है जीवन में कामयाबी
Click Here