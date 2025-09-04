By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
14 गांठों वाला अनंत सूत्र पहनने के लाभ व नियम
अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व 6 सितंबर को है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जो सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए मनाया जाता है।
अंनत चतुर्दशी
इस दिन पूजा के बाद दाहिने हाथ की कलाई में 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस सूत्र का खास महत्व होता है।
अनंत सूत्र
मान्यता है कि भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना की थी और इसके संरक्षण और पालन के लिए 14 रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती है।
महत्व
अनंत सूत्र की 14 गांठें भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल, पताल लोक का प्रतीक है।
प्रतीक
अनंत सूत्र पवित्र कच्चे धागे या रक्षा सूत्र से बनाया जाता है। इस अनंत सूत्र को हल्दी, केसर और कुमकुम से रंगते हैं और पूजा में रखते हैं।
किससे बनाया जाता है
इस सूत्र दाहिने हाथ के बाजू पर बांधा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति 14 साल तक अनंत चतुर्दशी व्रत करता है ये सूत्र बांधता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है।
बैकुंठ की प्राप्ति
अनंत सूत्र बांधते समय इस मंत्र का जाप करें- अनंतसूतं धारयामि अनंतस्य महात्मनः। अनन्तव्रतधारणेन मम सर्वार्थसिद्धयर्थम्॥
मंत्र
जो व्यक्ति अनंत सूत्र धारण करता है, उसके सुख, समृद्धि और शांति में बढ़ोतरी होती है।
समृद्धि और शांति
साथ ही उसके रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसके सभी पाप मिट जाते हैं।
पाप मिट जाते हैं
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
बजरंगबली को पान का भोग लगाने के लाभ
Click Here