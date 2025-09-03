By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 03, 2025

अमृता फडणवीस के पार्टी रेडी लुक्स

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी काफी फेमस हैं। अमृता हर फैशन शो और बड़े इवेंट्स का हिस्सा बनती हैं।

अमृता फडणवीस

Instagram: amrutafadnavis

अमृता बैंकर, सिंगर, सोशल वर्कर होने के साथ फैशन क्वीन भी हैं। उनके साड़ी से लेकर वेस्टर्न तक के लुक्स कमाल के होते हैं।

फैशन क्वीन

Instagram: amrutafadnavis

अगर आप एलिगेंट स्टाइल में पार्टी के लिए आउटफिट कैरी करना चाहती हैं, तो हम आपको अमृता के कुछ स्टाइलिश लुक्स दिखाते हैं।

पार्टी रेडी लुक्स

Instagram: amrutafadnavis

अमृता ने मल्टीकलर स्टाइल में लॉन्ग स्कर्ट को बूट्स के साथ कैरी किया है। उनका ये लुक स्टाइलिश लग रहा है।

लॉन्ग स्कर्ट ड्रेस

Instagram: amrutafadnavis

अमृता का सी ग्रीन कलर का साड़ी स्टाइल गाउन भी क्लासी लुक देगा। किसी पार्टी के लिए इस तरह का लुक परफेक्ट है।

साड़ी स्टाइल गाउन

Instagram: amrutafadnavis

प्लाजो विद श्रग

प्लाजो, ब्लाउज और श्रग स्टाइल अमृता ने खूबसूरती से कैरी किया है। उन्होंने हवा में श्रग लहराते हुए तस्वीर क्लिक कराई है।

Instagram: amrutafadnavis

ब्लू शिमर गाउन

किसी भी नाइट पार्टी के लिए ब्लू कलर का शिमर गाउन भी अच्छा लगेगा। ओपन हेयर के साथ अमृता ने इसे स्टाइल किया है।

Instagram: amrutafadnavis

ग्रीन सूट

Instagram: amrutafadnavis

ग्रीन कलर का लॉन्ग सूट अमृता ने पहना हुआ है। किसी फंक्शन या पार्टी में आप इस तरह का ड्रेस ट्राई करें।

वेस्टर्न ब्लैक लुक

Instagram: amrutafadnavis

ब्लैक शिमर कोट, टॉप और पैंट का कॉम्बिनेशन अमृता पर जच रहा है। इस तरह का ड्रेस आइडिया चुनें।

रेड फुल गाउन

ग्लैमरस दिखना है, तो रेड कलर का गाउन स्टाइल चुनें। अमृता ने इसे सिंपल तरीके से पहना है।

Instagram: amrutafadnavis

