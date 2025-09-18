By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 18, 2025

 Entertainment

एक्ट्रेस अमृता राव की 8 सबसे फ्लॉप फिल्में

एक्ट्रेस अमृता राव फिल्म जॉली एलएलबी 3 में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी। फिल्म में उनके साथ अक्षय, अरशद, हुमा जैसे स्टार्स होंगे।

अमृता राव

Instagram: amritarao

अमृता ने साल 2002 फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने कुछ हिट तो कई फ्लॉप फिल्में दीं। चलिए आज उनकी फ्लॉप फिल्मों पर एक नजर डालते हैं।

हिट और फ्लॉप करियर

Instagram: amritarao

अमृता ने फिल्म अब के बरस से डेब्यू किया था। ये फिल्म खास नहीं चली। फिल्म ने सिर्फ 3.09 करोड़ की कमाई की थी।

अब के बरस

अब के बरस

PC: IMDb

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में अमृता राव के साथ लीड रोल में अजय देवगन थे। लेकिन ये फिल्म भी पिट गई।

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह

PC: IMDb

शाहिद कपूर के साथ अमृता राव ने फिल्म वाह! लाइफ हो तो ऐसी में काम किया था। फिल्म अपना बजट नहीं निकाल पाई थी।

वाह! लाइफ हो तो ऐसी

वाह! लाइफ हो तो ऐसी

PC: IMDb

शिखर

शिखर

साल 2005 में रिलीज हुई अमृता की फिल्म शिखर भी फ्लॉप थी। फिल्म में शाहिद कपूर, अजय देवगन जैसे स्टार्स थे।

PC: IMDb

प्यारे मोहन

प्यारे मोहन

फिल्म प्यारे मोहन कॉमेडी फिल्म थी लेकिन फ्लॉप साबित हुई। इसमें विवेक ओबेरॉय, फरदीन खान जैसे स्टार्स लीड में थे।

PC: IMDb

शॉर्ट कट

PC: IMDb

शॉर्ट कट

अरशद वारसी और अमृता राव स्टारर फिल्म शॉर्ट कट भी फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी।

लव यू… मिस्टर कलाकार!

लव यू… मिस्टर कलाकार!

तुषार कपूर और अमृता राव की फिल्म लव यू… मिस्टर कलाकार! भी खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म में तुषार का रोल पेंटर का था।

PC: IMDb

सिंह साहब द ग्रेट

सिंह साहब द ग्रेट

सनी देओल की फिल्म सिंह साहब द ग्रेट में अमृता राव ने काम किया। ये फिल्म भी नहीं चल पाई और बुरी तरह से फ्लॉप हुई।

PC: IMDb

