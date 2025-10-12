By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 12, 2025
विराट कोहली के इस शॉट को अंबाती रायडू ने बताया क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन शॉट
पूर्व भारतीय क्रिकेट अंबाती रायडू का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
अंबाती रायडू का इंटरव्यू
उनका यह इंटरव्यू शुभांकर मिश्रा के साथ है। इंटरव्यू के एक छोटे से हिस्से में दोनों लोग क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन शॉट की बात कर रहे हैं।
क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन शॉट
अंबाती रायडू ने क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन शॉट जिसे बताया है, आप जानकर थोड़ा हैरान हो सकते हैं।
हो सकती है हैरानी
उन्होंने विराट कोहली के एक शॉट को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शानदार शॉट बताया है।
विराट के सिक्स को बताया सबसे बेहतरीन
शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अंबाती रायडू बताते हैं कि उन्हें विराट कोहली का वह शॉट सबसे शानदार लगता है, जो उन्होंने 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1 लाख दर्शकों की उपस्थिति में खेला था।
एमसीजी में विराट ने लगाया था छक्का
विराट कोहली ने यह शॉट पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के खिलाफ लगाया था।
हारिस रऊफ के खिलाफ
अंबाती रायडू बताते हैं कि विराट कोहली के इस शॉट से बेहतर कोई शॉट उन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा है।
रायडू ने आज तक वैसा शॉट नहीं देखा
वे तुलना करते हुए कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजांह में एक शॉट लगाया था, वो भी बेहतरीन है, लेकिन विराट कोहली यह शॉट और भी बेहतर है।
सचिन के शॉट से भी बेहतर
अंबाती रायडू कहते हैं कि वह शॉट इतना बेहतरीन था कि उसे अगर फिर से रेप्लिकेट करना हो तो मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली भी खुद कर पाएगा।
खुद विराट भी नहीं कर पाएंगे रेप्लिकेट
