By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
रोजाना 10,000 कदम चलने के फायदे
हेल्थ एक्सपर्ट और फिजियोथेरेपिस्ट केली स्टर्म के अनुसार टहलना शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। इससे शरीर फिट रहता है।
टहलना
अक्सर लोग सुबह या शाम में 3-4 चक्कर टहलना पसंद करते हैं। इसमें वह अपने स्टेप्स काउंट नहीं करते। लेकिन अगर आप 10,000 कदम चले तो क्या होगा।
कितने कदम
क्या आपको पता है रोजाना 10 हजार कदम चलने से क्या होगा। इससे शरीर को क्या फायदे मिलेंगे। चलिए इस लेख में बताते हैं।
10,000 कदम के फायदे
अगर आप डेली 10 हजार कदम चलते हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।
हार्ट अटैक
लंबी उम्र
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो लोग इतने कदम रोजाना चल लेते हैं, उनकी उम्र भी बढ़ती है।
कैंसर का डर
10 हजार या उससे ज्यादा कदम चलने वाले लोगों के शरीर में कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी कम होता है।
वेट लॉस
रोजाना इतने कदम चलने से आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। मोटापा शरीर में कई बीमारियां लेकर आता है।
ब्लड शुगर
डेली 10,000 कदम चलने से शरीर का तापमान और ब्लड शुगर सामान्य रहता है। डायबिटीज रोगियों के लिए ये अच्छा होता है।
लो स्ट्रेस
शोध के मुताबिक, जो लोग इतने कदम रोजाना चल लेते हैं। उन्हें तनाव कम होता है और शरीर में एनर्जी भी रहती है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
