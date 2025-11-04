By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 04, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

सेहत का खाना: शलजम खाने के अद्भुत फायदे

शलजम एक जड़ वाली सब्जी है जो विटामिन C, फाइबर और खनिजों से भरपूर होती है। इसे खाने के कई फायदे हैं।

शलजम के फायदे

शलजम के एंटीऑक्सिडेंट गुण शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।

1

शलजम में ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं जो कैंसर विरोधी गुणों के लिए जाने जाते हैं।

2

Photo: Adobe Stock

यह पाचन में सहायक होता है, फाइबर से भरपूर होने के कारण कब्ज से राहत दिलाता है।

3

कैल्शियम और पोटेशियम से समृद्ध शलजम का नियमित सेवन हड्डियों को मजबूत करता है।

4

Photo: Adobe Stock

शलजम में विटामिन A होता है जो आंखों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।

5

Photo: Adobe Stock

यह वजन प्रबंधन में सहायक होता है, कम कैलोरी और उच्च फाइबर से भूख को नियंत्रित करता है।

6

शलजम का उपयोग सूप, सलाद और सब्जी के रूप में किया जा सकता है। शलजम के पत्ते भी पोषण से भरपूर होते हैं, इन्हें भी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

उपयोग

Photo: Adobe Stock

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

सेक्स पावर बढ़ाने के लिए खाएं ये 2 चीजें

 Click Here