By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 04, 2025
Health
सेहत का खाना: शलजम खाने के अद्भुत फायदे
शलजम एक जड़ वाली सब्जी है जो विटामिन C, फाइबर और खनिजों से भरपूर होती है। इसे खाने के कई फायदे हैं।
शलजम के फायदे
शलजम के एंटीऑक्सिडेंट गुण शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।
शलजम में ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं जो कैंसर विरोधी गुणों के लिए जाने जाते हैं।
यह पाचन में सहायक होता है, फाइबर से भरपूर होने के कारण कब्ज से राहत दिलाता है।
कैल्शियम और पोटेशियम से समृद्ध शलजम का नियमित सेवन हड्डियों को मजबूत करता है।
शलजम में विटामिन A होता है जो आंखों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
यह वजन प्रबंधन में सहायक होता है, कम कैलोरी और उच्च फाइबर से भूख को नियंत्रित करता है।
शलजम का उपयोग सूप, सलाद और सब्जी के रूप में किया जा सकता है। शलजम के पत्ते भी पोषण से भरपूर होते हैं, इन्हें भी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
उपयोग
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
