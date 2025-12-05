By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 05, 2025

 Health

हरा प्याज खाने के कमाल के फायदे

हरे प्याज में विटामिन C, K और फाइबर होते हैं जो इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक हैं।

हरा प्याज

ये पत्तियां एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती हैं जो सूजन कम करती हैं।

हरे प्याज की पत्तियां आंखों की सेहत के लिए अच्छी होती हैं, विटामिन A के कारण।

इनमें फाइबर और सल्फर होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। साथ ही ये कब्ज से भी राहत दिलाती हैं।

ये हृदय की सेहत के लिए लाभकारी हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं।

हरे प्याज की पत्तियां रक्त शुद्धि में सहायक होती हैं, शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालती हैं।

इन पत्तियों का सेवन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, विटामिन K की उपस्थिति से।

हरे प्याज की पत्तियां वजन घटाने में सहायक होती हैं, क्योंकि ये कैलोरी में कम होती हैं।

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

