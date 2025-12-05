By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 05, 2025
Health
हरा प्याज खाने के कमाल के फायदे
हरे प्याज में विटामिन C, K और फाइबर होते हैं जो इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक हैं।
हरा प्याज
ये पत्तियां एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती हैं जो सूजन कम करती हैं।
1
हरे प्याज की पत्तियां आंखों की सेहत के लिए अच्छी होती हैं, विटामिन A के कारण।
2
इनमें फाइबर और सल्फर होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। साथ ही ये कब्ज से भी राहत दिलाती हैं।
3
ये हृदय की सेहत के लिए लाभकारी हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं।
4
हरे प्याज की पत्तियां रक्त शुद्धि में सहायक होती हैं, शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालती हैं।
5
इन पत्तियों का सेवन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, विटामिन K की उपस्थिति से।
6
हरे प्याज की पत्तियां वजन घटाने में सहायक होती हैं, क्योंकि ये कैलोरी में कम होती हैं।
7
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
