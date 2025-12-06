By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 06, 2025
Health
सर्दियों में सत्तू के सुपरहिट फायदे!
सर्दियों में सत्तू शरीर को गर्माहट और ऊर्जा देने वाला बेहतरीन सुपरफूड है। इसमें मिलने वाले पोषक तत्व ठंड के मौसम में आपको सेहतमंद और एक्टिव बनाए रखते हैं।
सर्दियों में सत्तू
सत्तू प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर होता है जो ठंड में शरीर की कमजोर होती इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है।
1
Photo: Adobe Stock
फाइबर से भरपूर होने की वजह से सत्तू पाचन तंत्र को मजबूत करता है। यह गैस, कब्ज और एसिडिटी की परेशानी को सर्दियों में कम करने में बेहद फायदेमंद है।
2
Photo: Adobe Stock
सत्तू ठंड के मौसम में लंबे समय तक पेट भरा रखता है। यह ओवरईटिंग से बचाता है और वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं।
3
Photo: Adobe Stock
सर्दियों में थकान और कमजोरी आम होती है। सत्तू का एनर्जी बूस्टिंग गुण शरीर को तुरंत ताकत देता है और पूरे दिन एक्टिव बनाए रखता है।
4
Photo: Adobe Stock
सत्तू में मौजूद आयरन खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है जो ठंड में सुस्ती और हाथ-पैर ठंडे होने से बचाता है।
5
सत्तू दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है जिससे सर्दियों में हार्ट हेल्थ सुरक्षित रहती है।
6
सर्दियों में सत्तू का शर्बत या लड्डू आसानी से पच जाते हैं और तुरंत पोषण देते हैं। इसे हर उम्र का व्यक्ति बिना किसी दिक्कत के सेवन कर सकता है।
कैसे खाएं?
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
