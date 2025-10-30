By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 30, 2025
जायफल-जावित्री खाने के 7 अद्भुत फायदे
किचन के मसालों में आसानी से मिलने वाले मसाले हैं जायफल-जावित्री। ये खाने का जायका बढ़ाने के साथ खुशबू भी बढ़ाते हैं। इनसे सेहत को भी कई फायदे होते हैं।
जायफल-जावित्री
जायफल मिरिस्तिका फ्रेगरेंस पेड़ के बीज से मिलता है और इसमें मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे तत्व होते हैं।
जायफल
जायफल में मौजूद हाई फाइबर पेट की समस्याओं को दूर रखता है और पेट भरा रखता है। इससे अपच, कब्ज जैसी दिक्कतें नहीं होतीं।
पाचन में सुधार
जायफल खाने से दर्द में आराम मिलता है। अगर जायफल का तेल मांसपेशियों और जोड़ों में लगाया जाए, तो दर्द कम हो जाता है।
दर्द में आराम
जायफल में कई एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इससे सर्दी-खांसी की समस्या नहीं होती।
इम्यूनिटी
जावित्री
जायफल के बीज के ऊपर ही पाया जाता है जावित्री। ऐसे में इन दोनों मसालों को भाई-बहन कहा जाता है। जावित्री भी कई तत्वों से भरपूर होती है।
ओरल हेल्थ
जावित्री का सेवन करने से ओरल हेल्थ जैसे कैविटी, दांतों में दर्द, मुंह के छालों से छुटकारा मिलता है। इससे मुंह का कैंसर भी कम हो सकता है।
किडनी के लिए
किडनी की समस्याओं में भी जावित्री काफी फायदा करती है। किडनी को साफ रखने और स्टोन बनने से रोकने में ये मसाला मदद करता है।
डायबिटीज
जावित्री में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जिससे डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। शुगर पेशेंट जावित्री की चाय भी पी सकते हैं।
