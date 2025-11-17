By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 17, 2025
Health
सोंठ का पानी पीने के 7 कमाल के फायदे
जब अदरक पूरी तरीके से सूख जाती है, तब उसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को ही सोंठ कहा जाता है, जो अदरक की तरह फायदेमंद होता है।
सोंठ
सोंठ में विटामिन-ए, विटामिन-सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, फोलिक एसिड और आयरन जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं।
पोषक तत्व
ज्यादातर लोग सोंठ को दूध में डालकर पीते हैं या फिर इसके लड्डू बनाते हैं। लेकिन सोंठ का पानी पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं।
सोंठ का पानी
सोंठ का पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। पेट की समस्या जैसे अपच, कब्ज, गैस से छुटकारा मिल जायेगा। सोंठ पेट को साफ करती है।
पाचन तंत्र
सर्दी में खांसी-जुकाम से बचने के लिए आप सोंठ का पानी पिएं। इसे पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और सर्दी-खांसी से आप बचेंगे।
इम्यूनिटी बूस्टर
वेट लॉस
सोंठ का पानी आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत करेगा और वजन कम करने में हेल्प करेगा। इसका पानी पेट और जांघों की एक्स्ट्रा चर्बी भी कम करता है।
सिर दर्द से राहत
अगर आप लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं और सिर दर्द रहता है, तो सोंठ का पानी राहत दिलायेगा। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फोलिक एसिड सिर दर्द को खत्म करते हैं।
सूजन कम करें
सोंठ में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन को कम करते हैं और बदन दर्द में राहत दिलाते हैं। सोंठ का पानी सर्दियों में पीने से जोड़ों कों दर्द भी कम होता है।
कैसे पिएं
1 ग्लास पानी को उबाल लें और इसमें 2 चम्मच सोंठ मिक्स करें। फिर इसे धीरे-धीरे पी लें। आप इसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं।
नोट
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
