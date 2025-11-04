By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 04, 2025
Health
सेक्स पावर बढ़ाने के लिए खाएं ये 2 चीजें
सेक्स पावर का मतलब होता है इंटीमेसी की टाइमिंग। कुछ लोगों को जल्दी इरेक्शन होने की समस्या होती है, जिससे उन्हें सेक्स में प्लेजर नहीं मिलता।
सेक्स पावर
सेक्स पावर बढ़ाने के लिए लोग शिलाजीत से लेकर कई दवाइयां खाते हैं। ये दवाइयां नुकसान भी करती हैं। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए आप अपनी डायट में दो चीजों को शामिल करें।
दवाई
हर भारतीय किचन में प्याज और लहसुन रहता है। मसालेदार सब्जी का स्वाद प्याज-लहसुन से ही बढ़ता है और ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
क्या हैं ये 2 चीजें
प्याज में विटामिन सी, बी6, फोलेट, पोटेशियम और आयरन, फाइबर और क्वेरसेटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
प्याज
प्याज खाने से पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन बढ़ता है। इस हार्मोन से सेक्स पावर और एनर्जी बढ़ती है।
टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन
स्पर्म काउंट
प्याज खाने से पुरुषों में स्पर्म काउंट भी बढ़ता है। इससे इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं होती। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
लहसुन
लहसुन में एलिसिन, विटामिन सी, विटामिन बी6, मैंगनीज, सेलेनियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे तत्व होते हैं।
स्टेमिना
लहसुन में मौजूद एलिसिन पुरुषों में सेक्स स्टेमिना बढ़ाता है। इससे इरेक्शन देर से होता है और सेक्स को आप लंबे समय तक एन्जॉय कर सकते हैं।
कैसे खाएं
प्याज तो आप कच्ची भी खाने के साथ खा सकते हैं। लहसुन सब्जी में या फिर इसकी 2 कली खा सकते हैं। ये दोनों ही चीजें नेचुरल तरीके से सेक्स पावर बढ़ा देंगी।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
