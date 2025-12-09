By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

रोजाना 1 अमरूद खाने के गजब के फायदे

अमरूद में विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।

अमरूद के फायदे

इसका नियमित सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज से राहत दिलाता है।

1

अमरूद के पत्ते डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभकारी होते हैं, शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं।

2

यह फल वजन घटाने में सहायक है, कम कैलोरी और अधिक फाइबर के कारण।

3

इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन कम करने और दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं।

4

दिल की सेहत के लिए अमरूद उत्तम, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है।

5

अमरूद में मौजूद विटामिन K खून के थक्के बनने में सहायक होता है, चोट लगने पर लाभकारी।

6

अमरूद का नियमित सेवन थायराइड कंट्रोल में रखने में सहायक, इसमें कॉपर की प्रचुरता होती है।

7

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

