सेहत के लिए वरदान है केले का पत्ता, ऐसे करें इस्तेमाल
कई पोषक तत्वों से भरपूर केला तो आपने खूब खाया होगा। लेकिन क्या कभी इसके पत्ते के फायदों के बारे में सुना है।
केले के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और कई बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। चलिए इसके फायदे बताते हैं।
अगर आपको तेज बुखार है, तो केले का पत्ता इसे कम करने में मदद करता है। केले के पत्ते में कई ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के तापमान को सामान्य करते हैं।
कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग केले के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी जैसे तत्व होते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं।
पतली दस्त के दौरान कई बार पेट में मरोड़, आंतों में सूजन आ जाती है। इस समस्या से भी केले का पत्ता राहत दिलायेगा।
केले का पत्ता आप फेस मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी और पिंपल्स दूर होंगे।
केले के पत्ते में फायबर भरपूर मात्रा में होता है। इसका सेवन वेट लॉस करने में मदद करता है।
दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर लोग भोजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पेट और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है।
केले के पत्ते का जूस या काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। पत्ते को पानी में उबालकर फिर उसे पी सकते हैं। ये फायदा करेगा।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
