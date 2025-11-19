By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 19, 2025
सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने के अद्भुत फायदे
तुलसी का पौधा बेहद पवित्र माना जाता है। क्योंकि यह मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है।
मां लक्ष्मी का प्रतीक
तुलसी के पौधे का हर एक चीज खास होती है। यदि तुलसी सूख जाए, तो इसकी लकड़ी से कुछ खास उपाय कर सकते हैं।
सूखी लकड़ी
मान्यता है कि तुलसी की लकड़ी को दीपक में जलाने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। चलिए जानते हैं इसके फायदे।
दीपक जलाने के फायदे
दीपक में तुलसी की सूखी लकड़ी जलाने से परिवार को स्वास्थ्य लाभ मिलता है साथ ही बुरी नजर भी नहीं लगती है।
स्वास्थ्य
दीपक में तुलसी की सूखी लकड़ी जलाने से घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। साथ ही कर्ज, अधिक खर्चे से निजात मिलती है
आर्थिक स्थिति
खुशहाल
सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने से घर में किसी को भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं पड़ता पूरा परिवार सदैव खुशहाल रहता हैं।
बुरी नजर से मुक्ति
परिवार में कमाने वाले लोगों की तरक्की होती है और किसी भी तरह के बुरी नजर से मुक्ति मिलती हैं।
अन्य फायदे
दीपक में सूखी लकड़ी जलाने से वातावरण में मौजूद खतरनाक जीव भाग जाते हैं।
शुद्ध माहौल
साथ ही इससे रोग नहीं सताते हैं और घर का माहौल भी शुद्ध और ताजगी से भरा रहता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
