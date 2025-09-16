By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
नारियल दही के ये फायदे जानते हैं आप?
नारियल दही: नारियल के दूध से बना, लैक्टोज-मुक्त और वेगन विकल्प। इसे खाने के कई फायदे भी हैं।
नारियल दही
नारियल दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है जो पाचन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं।
पाचन
वजन प्रबंधन में भी यह सहायक है, क्योंकि यह कम कैलोरी और उच्च फाइबर युक्त होता है।
वेट कंट्रोल
इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में नारियल दही के एंटीवायरल गुण उपयोगी होते हैं।
इम्युनिटी
Photo: Adobe Stock
नियमित रूप से नारियल दही का सेवन करने से हृदय स्वास्थ्य और रक्तचाप में सुधार हो सकता है।
हार्ट हेल्थ
नारियल दही के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा को स्वस्थ रखते हैं।
त्वचा के लिए
Photo: Adobe Stock
नारियल दही का उपयोग स्मूदी, ड्रेसिंग्स और बेकिंग में किया जा सकता है।
उपयोग
नारियल दही को फलों या नट्स के साथ परोसें, स्वाद दोगुना हो जाता है और हेल्दी विकल्प भी है।
फलों के साथ
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
