'मिहिर' की रियल लाइफ बेटी चेनाब से मिलिए, 10 फोटोज

सीरियल क्योंकि सास भी बहू थी में मिहिर वीरानी का रोल एक्टर अमर उपाध्याय निभा रहे हैं। एक्टर की क्यूट बेटी हैं चेनाब।

मिहिर वीरानी

Instagram: chenabupadhyay

अमर की रियल लाइफ बेटी चेनाब काफी स्टाइलिश हैं लेकिन एक्टिंग से काफी दूर हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं।

चेनाब उपाध्याय

साल 2004 में चेनाब ने विबग्योर हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद मुंबई स्थित स्कूल जेवी पारेख इंटरनेशनल में एडमिशन लिया।

स्कूलिंग

चेनाब ने आर्ट्स एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उनका रुझान क्राफ्ट-आर्ट्स की तरफ ही है।

ग्रेजुएशन

म्यूजिक में रुचि

चेनाब को म्यूजिक सुनना और सिंगिंग करना काफी पसंद है। वह कई कॉन्सर्ट में जाती रहती हैं।

बेकरी शॉप

चेनाब कम उम्र में ही बेकरी शॉप की मालकिन भी हैं। उनके बेकरी पेज का नाम व्हिस्क्ड बाई चेनाब है।

ट्रैवल पर्सन

चेनाब को घूमना भी काफी पसंद है। वह अक्सर अलग जगहों की सुंदर तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।

पापा की फेवरेट

अमर की फेवरेट हैं चेनाब। उन्होंने पापा के साथ बचपन की कई तस्वीरें पोस्ट कर रखी हैं।

स्टाइलिश गर्ल

चेनाब अलग और खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टा पर शेयर करती रहती हैं। इनमें वह काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस दिख रही हैं।

एक्टिंग से दूरी

फिलहाल, चेनाब का मूड एक्टिंग में आने का नहीं है। वह अपने पापा को पूरा सपोर्ट करती हैं। 

