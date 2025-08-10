By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
'मिहिर' की रियल लाइफ बेटी चेनाब से मिलिए, 10 फोटोज
सीरियल क्योंकि सास भी बहू थी में मिहिर वीरानी का रोल एक्टर अमर उपाध्याय निभा रहे हैं। एक्टर की क्यूट बेटी हैं चेनाब।
मिहिर वीरानी
Instagram: chenabupadhyay
अमर की रियल लाइफ बेटी चेनाब काफी स्टाइलिश हैं लेकिन एक्टिंग से काफी दूर हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं।
चेनाब उपाध्याय
Instagram: chenabupadhyay
साल 2004 में चेनाब ने विबग्योर हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद मुंबई स्थित स्कूल जेवी पारेख इंटरनेशनल में एडमिशन लिया।
स्कूलिंग
Instagram: chenabupadhyay
चेनाब ने आर्ट्स एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उनका रुझान क्राफ्ट-आर्ट्स की तरफ ही है।
ग्रेजुएशन
Instagram: chenabupadhyay
म्यूजिक में रुचि
चेनाब को म्यूजिक सुनना और सिंगिंग करना काफी पसंद है। वह कई कॉन्सर्ट में जाती रहती हैं।
Instagram: chenabupadhyay
बेकरी शॉप
चेनाब कम उम्र में ही बेकरी शॉप की मालकिन भी हैं। उनके बेकरी पेज का नाम व्हिस्क्ड बाई चेनाब है।
Instagram: chenabupadhyay
ट्रैवल पर्सन
Instagram: chenabupadhyay
चेनाब को घूमना भी काफी पसंद है। वह अक्सर अलग जगहों की सुंदर तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।
पापा की फेवरेट
Instagram: chenabupadhyay
अमर की फेवरेट हैं चेनाब। उन्होंने पापा के साथ बचपन की कई तस्वीरें पोस्ट कर रखी हैं।
स्टाइलिश गर्ल
Instagram: chenabupadhyay
चेनाब अलग और खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टा पर शेयर करती रहती हैं। इनमें वह काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस दिख रही हैं।
एक्टिंग से दूरी
फिलहाल, चेनाब का मूड एक्टिंग में आने का नहीं है। वह अपने पापा को पूरा सपोर्ट करती हैं।
Instagram: chenabupadhyay
जब संजय दत्त ने दबा दिया को-स्टार का गला, सेट पर मचा था हंगामा, 5 करोड़ की इस फिल्म ने कमाए 21 करोड़
Click Here