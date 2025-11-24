By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 23, 2025
Health
बादाम या काजू: क्या ज्यादा लाभकारी?
बादाम और काजू दोनों में पोषक तत्वों की भरमार होती है।
बादाम और काजू
रोजाना काजू और बादाम का सेवन करने से सेहत को कई फायदे होते हैं।
फायदे
वैसे तो बादाम और काजू दोनों के अपने स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा लाभकारी क्या है, यह सवाल भी कई लोगों के मन में आता है।
ज्यादा लाभकारी क्या?
ऐसे में आइए आज हम आपको बादाम और काजू में से ज्यादा लाभकारी क्या है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
जानिए
काजू में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होते हैं। यह हड्डियों को मजबूत बनाने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
काजू में पोषक तत्व
वहीं, बादाम की बात करें तो इसमें विटामिन E, प्रोटीन, और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। यह स्किन को ग्लोइंग बनाने, वजन घटाने, और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक होता है।
बादाम में पोषक तत्व
रोजाना काजू और बादाम का सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिलती है।
वेट लॉस में सहायक
ये दोनों ड्राई फ्रूट्स शरीर को ताकत प्रदान करने में भी लाभकारी माने जाते हैं।
शरीर को ताकत प्रदान करे
काजू बादाम की तुलना में ज्यादा महंगा होता है। हालांकि, काजू में बादाम की तुलना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप इन दोनों का सेवन कर सकते हैं।
काजू में अधिक मात्रा में पोषक तत्व
