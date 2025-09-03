By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 03, 2025
आलिया भट्ट की स्टाइलिश पिंक साड़ियां
आलिया भट्ट का फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहा है, खासकर उनकी पिंक साड़ियां भी सबका ध्यान आकर्षित कर लेती हैं।
आलिया भट्ट
Instagram:
aliaabhatt
पेस्टल पिंक साड़ी: आलिया का यह चुनाव गर्मियों के लिए परफेक्ट है जो एक सूथिंग लुक दे रहा है।
1
Instagram:
aliaabhatt
ब्राइट पिंक सिल्क साड़ी: त्योहारों और शादियों के लिए आलिया का ये लुक बेस्ट है।
2
Instagram:
aliaabhatt
एम्ब्रॉयडरी पिंक साड़ी: आलिया की यह साड़ी उन्हें एकदम क्लासी और रॉयल लुक दे रही है।
3
Instagram:
aliaabhatt
डिजाइनर पिंक साड़ी: आलिया की यह साड़ी आपको भी एक सेलिब्रिटी लुक देगी।
4
Instagram:
aliaabhatt
शिफॉन पिंक साड़ी: लाइटवेट और ग्रेसफुल, आलिया की यह पसंद आरामदायक और स्टाइलिश है।
5
Instagram:
aliaabhatt
बॉर्डर वाली पिंक साड़ी: आलिया की इस साड़ी का सिंपल बॉर्डर एक सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहा है।
6
Instagram:
aliaabhatt
मिक्स एंड मैच स्टाइल: आलिया की तरह अपनी पिंक साड़ी को विभिन्न रंगों के साथ स्टाइल कर सकते हैं।
7
Instagram:
aliaabhatt
