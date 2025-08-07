By Deepali Srivastava
अक्षय से अनुष्का तक, सेलेब्स करते हैं इस वक्त डिनर, जानें फायदे

बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए सेलेब्स काफी कुछ करते हैं। साथ ही अपनी डायट और सही टाइम का भी ध्यान रखते हैं।

हेल्दी बॉडी

ऐसा कहा जाता है कि रात का खाना आप जितनी जल्दी खाओ, उतना ही शरीर स्वस्थ और हेल्दी बना रहेगा।

डिनर टाइमिंग

अनुष्का शर्मा शाम को 5:30-6 बजे, अक्षय कुमार साढ़े 6 बजे तक और श्रद्धा कपूर साढ़े 6 से साढ़े 7 के बीच रात का खाना खा लेती हैं।

कितने बजे रात का खाना

Instagram: doctorclub

चलिए अब बताते हैं अगर आप रात का खाना जल्दी खाते हैं, तो क्या होता है। इससे शरीर में क्या असर होगा।

क्या हैं फायदे

स्ट्रॉन्ग पाचन तंत्र

सनसेट के तुरंत बाद खाना खा लेने से रात के 3 बजे तक खाना पूरा पच जाता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होगा।

बॉडी क्लीनिंग

3 बजे से सुबह 6 बजे तक बॉडी क्लीनिंग मोड में चली जाती है। इस वक्त शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स साफ हो जाते हैं।

डैमेज सेल्स

अगर शरीर में कोई सेल्स डैमेज है, तो वो रिपेयर हो जाती है। खून साफ होता है और सर्कुलेशन बेहतर होता है।

हार्मोन्स बैलेंस

शरीर में सभी हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, थकान नहीं लगती, बढ़ती उम्र का असर शरीर पर नहीं होता।

वेट लॉस

जल्दी डिनर करने से सुबह तक जब आप कुछ नहीं खाते हैं, तो ऐसे में वजन भी कम होगा। आप वेट लॉस के लिए भी ऐसा कर सकते हैं।

डॉक्टर्स की सलाह

डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि रात का डिनर जल्दी करने से कई बीमारियों को दूर रखा जा सकता है।

रामायण की सीता माता यानी दीपिका चिखलिया को हर कोई उनकी सादगी और एक्टिंग के लिए जानता है। 

रामायण की सीता

Instagram: juvhict

दीपिका चिखलिया ने बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। उनकी दो बेटियां जूही और निधि हैं।

दीपिका की बेटियां

Instagram: juvhict

दीपिका की बेटी निधि मेकअप आर्टिस्ट हैं लेकिन जूही इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं। वह अपने पापा का बिजनेस संभाल रही हैं।

जूही चिखलिया

Instagram: juvhict

जूही ने मुंबई से स्कूलिंग पूरी करने के बाद लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए किया है। 

पढ़ाई

Instagram: juvhict

ब्यूटी ब्रांड

जूही ने पापा के बिजनेस को एक्सपैंड करने के साथ खुद का ब्यूटी ब्रांड श्रृंगार सिल्की भी खोला है। ये मेकअप से जुड़े प्रोडक्ट बनाता है।

Instagram: juvhict

मल्टी-टास्किंग

जूही ने अपने पिता की कंपनी के हर डिपार्टमेंट में काम करके बिजनेस के बारे में सीखा है। उन्होंने स्क्रैच से काम सीखा है।

Instagram: juvhict

नेचर लवर

Instagram: juvhict

जूही इंस्टा पर अपने ब्रांड और खुद की कई तस्वीरें शेयर करती हैं। उनकी तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि वह नेचर लवर हैं।

मां की कॉपी

Instagram: juvhict

जूही अपनी मां की तरह सुंदर और स्वीट हैं। वह कई तस्वीरों में बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती हैं।

फैमिली बॉन्डिंग

Instagram: juvhict

जूही अपनी मां, बहन और पापा के काफी करीब हैं। उन्हें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना काफी है।

सोशल मीडिया

जूही को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ज्यादा पसंद नहीं हैं। वह अपने काम पर फोकस रखती हैं। उनके ज्यादा फॉलोवर्स भी नहीं हैं।

Instagram: juvhict

