अजा एकादशी व्रत करने के लाभ?
साल में पड़ने वाली हर एक एकादशी का खास महत्व होता है। इसमें से एक अजा एकादशी भी है।
खास महत्व
इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है।
विष्णु और मां लक्ष्मी
मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
विष्णु जी का आशीर्वाद
अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह एकादशी मंगलवार 19 अगस्त 2025 को है।
तिथि
अजा एकादशी के पूजन में व्रत के नियमों का पालन करना जरूरी होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है।
व्रत का पूर्ण फल
धार्मिक मान्यता के अनुसार, अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
मोक्ष की प्राप्ति
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है।
विष्णु लोक मिलता है
मान्यतानुसार, जो साधक-साधिका सच्चे मन इस एकादशी को करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है।
अश्वमेध यज्ञ का फल
मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत करने से एक हजार गौ दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है।
गौ दान बराबर पुण्य
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
