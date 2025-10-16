By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

ऐश्वर्या राय 9,000,000,000 रुपये की हैं मालकिन, जानें कितने घर-गाड़ी

ऐश्वर्या राय खूबसूरत और काबिल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। वह काफी शांत और सरल स्वभाव की है। अपने हर फैन से प्यार से मिलती हैं।

ऐश्वर्या राय

Instagram: aishwaryarai

ऐश्वर्या भले ही फिल्मों से दूर हो लेकिन उनकी अमीरी में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह इंडस्ट्री की सबसे रईस हसीनाओं में शुमार हैं।

सबसे अमीर

Instagram: aishwaryarai

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या राय 9,000,000,000 रुपये की मालकिन हैं। इसके अलावा उनके पास घर, गाड़ी और लग्जरी आइटम्स भी हैं।

कितनी है नेट वर्थ

Instagram: aishwaryarai

9,000,000,000 रुपये का मतलब हुआ 900 करोड़ नेट वर्थ। ऐश्वर्या 900 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं।

कितना पैसा

Instagram: aishwaryarai

ऐश्वर्या अब फिल्मों से दूर हैं लेकिन क्या करती हैं, जिससे उनकी नेट वर्थ इतनी है। चलिए आपको बताते हैं।

क्या करती हैं

Instagram: aishwaryarai

ब्रांड वैल्यू

ऐश्वर्या कई विदेशी ब्रांड्स को एंडोर्स-प्रमोट करती हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू ने उनकी नेट वर्थ में इजाफा किया है।

Instagram: aishwaryarai

घर-बंगला

ऐश्वर्या के पास मुंबई के बांद्रा में आलीशान घर हैं। इसके अलावा उन्होंने दुबई में भी लग्जरी विला खरीद रखा है, जो करोड़ों का है।

Instagram: aishwaryarai

गाड़ियां

Instagram: aishwaryarai

ऐश को अच्छी गाड़ियों का शौक है। उनके पास ऑडी, रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, मर्सिडीज जैसी कारें हैं।

राजेश खन्ना ने इस फिल्म को किया रिजेक्ट, हेमा मालिनी के लगी हाथ और बन गईं सुपरस्टार

 Click Here