By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
ऐश्वर्या राय 9,000,000,000 रुपये की हैं मालकिन, जानें कितने घर-गाड़ी
ऐश्वर्या राय खूबसूरत और काबिल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। वह काफी शांत और सरल स्वभाव की है। अपने हर फैन से प्यार से मिलती हैं।
ऐश्वर्या राय
ऐश्वर्या भले ही फिल्मों से दूर हो लेकिन उनकी अमीरी में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह इंडस्ट्री की सबसे रईस हसीनाओं में शुमार हैं।
सबसे अमीर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या राय 9,000,000,000 रुपये की मालकिन हैं। इसके अलावा उनके पास घर, गाड़ी और लग्जरी आइटम्स भी हैं।
कितनी है नेट वर्थ
9,000,000,000 रुपये का मतलब हुआ 900 करोड़ नेट वर्थ। ऐश्वर्या 900 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं।
कितना पैसा
ऐश्वर्या अब फिल्मों से दूर हैं लेकिन क्या करती हैं, जिससे उनकी नेट वर्थ इतनी है। चलिए आपको बताते हैं।
क्या करती हैं
ब्रांड वैल्यू
ऐश्वर्या कई विदेशी ब्रांड्स को एंडोर्स-प्रमोट करती हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू ने उनकी नेट वर्थ में इजाफा किया है।
घर-बंगला
ऐश्वर्या के पास मुंबई के बांद्रा में आलीशान घर हैं। इसके अलावा उन्होंने दुबई में भी लग्जरी विला खरीद रखा है, जो करोड़ों का है।
गाड़ियां
ऐश को अच्छी गाड़ियों का शौक है। उनके पास ऑडी, रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, मर्सिडीज जैसी कारें हैं।
