By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
ऐश्वर्या राय की 5 हमशक्ल
फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और दमदार एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई है।
ऐश्वर्या राय
Instagram: aishwaryarai
ऐश्वर्या एक्टिंग, डांसिंग स्किल्स के अलावा अपनी सुंदरता और सादगी के लिए फेमस हैं। उनके प्रशंसकों की कमी नहीं हैं।
सादगी और खूबसूरती
Instagram: aishwaryarai
कहते हैं दुनिया में एक जैसी शक्ल में दिखने वाले 7 लोग होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐश्वर्या जैसी 5 महिलाएं मिल चुकी हैं।
हमशक्ल
Instagram: aishwaryarai
चलिए आज आपको एक्ट्रेस की 5 हमशक्लों से मिलवाते हैं। ये सभी फेमस मॉडल और एक्ट्रेस हैं।
कौन हैं
Instagram: aishwaryarai
आशिता सिंह राठौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और वह इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी आंखें ऐश की तरह दिखती हैं। ऐसे में लोग उन्हें कार्बन कॉपी कहते हैं।
आशिता सिंह राठौर
Instagram: aashitasingh
स्नेहा उलाल
सलमान खान ने स्नेहा उलाल का फिल्मों में डेब्यू कराया। स्नेहा भी ऐश्वर्या की तरह दिखती हैं। लेकिन उनका फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चला।
Instagram: snehaullal
मानसी नायक
मराठी एक्ट्रेस मानसी नायक कई बार ऐश्वर्या की तरह गेटअप लेकर फोटोशूट करा चुकी हैं। इस वजह से उन्हें भी उनकी हमशक्ल कहा जाता है।
Instagram: mansinayak
आमना इमरान
Instagram: aamnaimran
पाकिस्तानी ऐश्वर्या के नाम से मशहूर आमना इमरान भी इस लिस्ट में हैं। उनकी शक्ल ऐश से मिलती है और वह अक्सर उनके ही गानों पर रील्स बनाती हैं।
अमृथा साजो
Instagram: amruthasajo
केरल की रहने वालीं अमृथा साजो टिकटॉक पर ऐश्वर्या की लिपसिंक कर फेमस हुई। उन्हें लोग ऐश की मीशो कॉपी कहते थे।
जब इस डायरेक्टर ने माधुरी दीक्षित पर फोड़ा फिल्म फ्लॉप का ठीकरा, कहा था- इतनी खूबसूरत नहीं कि...
Click Here