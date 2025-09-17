By Deepali Srivastava
ऐश्वर्या राय की 5 हमशक्ल

फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और दमदार एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई है।

ऐश्वर्या एक्टिंग, डांसिंग स्किल्स के अलावा अपनी सुंदरता और सादगी के लिए फेमस हैं। उनके प्रशंसकों की कमी नहीं हैं।

कहते हैं दुनिया में एक जैसी शक्ल में दिखने वाले 7 लोग होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐश्वर्या जैसी 5 महिलाएं मिल चुकी हैं।

चलिए आज आपको एक्ट्रेस की 5 हमशक्लों से मिलवाते हैं। ये सभी फेमस मॉडल और एक्ट्रेस हैं। 

आशिता सिंह राठौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और वह इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी आंखें ऐश की तरह दिखती हैं। ऐसे में लोग उन्हें कार्बन कॉपी कहते हैं।

सलमान खान ने स्नेहा उलाल का फिल्मों में डेब्यू कराया। स्नेहा भी ऐश्वर्या की तरह दिखती हैं। लेकिन उनका फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चला।

मराठी एक्ट्रेस मानसी नायक कई बार ऐश्वर्या की तरह गेटअप लेकर फोटोशूट करा चुकी हैं। इस वजह से उन्हें भी उनकी हमशक्ल कहा जाता है।

पाकिस्तानी ऐश्वर्या के नाम से मशहूर आमना इमरान भी इस लिस्ट में हैं। उनकी शक्ल ऐश से मिलती है और वह अक्सर उनके ही गानों पर रील्स बनाती हैं।

केरल की रहने वालीं अमृथा साजो टिकटॉक पर ऐश्वर्या की लिपसिंक कर फेमस हुई। उन्हें लोग ऐश की मीशो कॉपी कहते थे।

