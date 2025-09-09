By Mohit
PUBLISHED Sep 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
Business
इतना पढ़ी हैं Airtel के मालिक की बेटी
टेलीकॉम
सेक्टर
के
दिग्गज
उद्योगपति सुनील
मित्तल
की
बेटी
ईशा भारती
पसरीचा
'
ब्यूटी
विद
ब्रेन
'
का
परफेक्ट
उदाहरण मानी जा सकती हैं।
ईशा भारती
पसरीचा
Source: Insta
ईशा
लंदन
में रहती हैं और शादीशुदा हैं। ईशा के पति
हॉस्पिटैलिटी
फर्म
एनिसमोर
के
संस्
थापक शरण पसरीचा हैं।
शादीशुदा हैं
Source: Insta
आज हम आपको सुनील
मित्तल
की इकलौती बेटी कितनी पढ़ी-लिखी हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
Source: Insta
रिपोर्ट्स
की मानें तो ईशा
ब्रिटेन
की
बाथ
यूनिविर्सिटी
से
पॉलिटिक्स
,
फ्रेंच
और
इतालवी
में
ग्रेजुएट
हैं।
ये पढ़ाई की है
Source: Insta
ईशा ने खानदानी
बिजनेस
से कुछ अलग सोचा और वे बतौर
लाइफस्टाइल
इन्वेस्टर
काम करती हैं।
लाइफस्टाइल
इन्वेस्टर
Source: Insta
यही नहीं वे
लंदन
के
मेंबर्स
क्लब
मैसन
एस्टेले
की
आर्टिस्टिक
डायरेक्टर भी हैं। काम के साथ-साथ ईशा फैमिली को भी बखूबी संभालती हैं।
काम के साथ-साथ
Source: Insta
दोनों पति-पत्नी बेहद दौलतमंद होने के बावजूद काफी सादगी भरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं।
सादगी भरी जिंदगी
Source: Insta
पिता की अरबों की संपत्ति और फैमिली बिजनेस से न जुड़कर ईशा ने अपनी अलग राह चुनी।
अलग राह चुनी
Source: Insta
ईशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
Source: Insta
अनिल
अंबानी
की
वाइफ
की 10 तस्वीरें
Click Here