इतना पढ़ी हैं Airtel के मालिक की बेटी

टेलीकॉम सेक्‍टर के दिग्‍गज उद्योगपति सुनील मित्‍तल की बेटी ईशा भारती पसरीचा 'ब्यूटी विद ब्रेन' का परफेक्ट उदाहरण मानी जा सकती हैं।

ईशा भारती पसरीचा

ईशा लंदन में रहती हैं और शादीशुदा हैं। ईशा के पति हॉस्पिटैलिटी फर्म एनिसमोर के संस्‍थापक शरण पसरीचा हैं।

शादीशुदा हैं

आज हम आपको सुनील मित्‍तल की इकलौती बेटी कितनी पढ़ी-लिखी हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

रिपोर्ट्स की मानें तो ईशा ब्रिटेन की बाथ यूनिविर्सिटी से पॉलिटिक्‍स, फ्रेंच और इतालवी में ग्रेजुएट हैं।

ये पढ़ाई की है

ईशा ने खानदानी बिजनेस से कुछ अलग सोचा और वे बतौर लाइफस्टाइल इन्वेस्टर काम करती हैं।

लाइफस्टाइल इन्वेस्टर

यही नहीं वे लंदन के मेंबर्स क्लब मैसन एस्टेले की आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी हैं। काम के साथ-साथ ईशा फैमिली को भी बखूबी संभालती हैं।

काम के साथ-साथ

दोनों पति-पत्नी बेहद दौलतमंद होने के बावजूद काफी सादगी भरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं।

सादगी भरी जिंदगी

पिता की अरबों की संपत्ति और फैमिली बिजनेस से न जुड़कर ईशा ने अपनी अलग राह चुनी।

अलग राह चुनी

ईशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

काफी एक्टिव

