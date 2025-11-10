By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
मछली की अनोखी प्रजाति, जो 3 साल तक बिना खाना-पानी के रह सकती है जिंदा
कहते हैं कि मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती है। लेकिन कई ऐसी मछलियां हैं, जो बिना पानी के कई साल जिंदा रहती हैं।
बिना पानी के जिंदा
इस मछली का नाम वेस्ट अफ्रीकन लंगफिश है। यह मछली दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं।
वेस्ट अफ्रीकन लंगफिश
यह कई साल तक लोगों के घरों की दीवारों में जीवन का इंतजार करती है।
दीवारों में जीवन
जब गर्मी की तपन से तालाब तक दम तोड़ देते हैं उस वक्त भी यह लंगफिश जीने का रास्ता तलाश लेती है।
जीने का रास्ता
बता दें कि यह अपने शरीर से म्यूकस का कोकून बनाकर पूरी तरह ढक लेती है।
म्यूकस
कोकून में रहकर पानी नहीं, हवा से फेफड़ों द्वारा सांस लेती है।
फेफड़ों द्वारा सांस
वहीं, फिश मेटाबॉलिज्म बेहद धीमा कर एस्टिवेशन की स्थिति में चली जाती है। ऐसे में यह बिना खाना-पीना के महीनों से 3 से 4 साल तक जिंदा रहती है।
3 से4 साल तक जिंदा
रिपोर्ट्स की मानें, तो लंबे समय में यह अपनी मांसपेशियों को ही पचाकर ऊर्जा बनाती है।
ऐसे बनाते हैं ऊर्जा
वहीं, बारिश के बाद कोकून फटता है और फिर सामान्य स्थिति या जीवन में लौट आती है।
सामान्य जीवन में लौट जाते हैं
