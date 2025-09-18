By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

पति के साथ सुरभि चंदना, सुंदर तस्वीरें

टेलीविजन की दुनिया में सुरभि चंदना एक जाना-माना नाम हैं। प्रोफेशनल ही नहीं, इनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रहती है।

सुरभि चंदना

Instagram: officialsurbhic

सुरभि के पति करण शर्मा हैं, दोनों कुछ समय पहले ही शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे हैं।

पति के साथ

Instagram: officialsurbhic

लंबे समय तक एक दूसरे को डेट कर चुके सुरभि और करण अब परफेक्ट कपल गोल्स देते नजर आते हैं।

कपल गोल्स

Instagram: officialsurbhic

सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं, फैंस के बीच खूब पसंद की जाती हैं।

सोशल मीडिया

Instagram: officialsurbhic

इनकी यात्राओं की तस्वीरें भी खूबसूरत यादों का पिटारा होती हैं जो फैंस को बेहद भाती हैं।

ट्रेवल गोल्स

Instagram: officialsurbhic

फैशन सेंस से लेकर मौज-मस्ती तक, सुरभि और करण के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती है।

फन लविंग

Instagram: officialsurbhic

इनकी रोमांटिक यात्रा में दोस्ती, समझदारी और प्यार की गहराई को देखा जा सकता है।

दोस्ती

Instagram: officialsurbhic

करण और सुरभि की जोड़ी ने युवाओं को प्रेरित किया है कि सच्ची दोस्ती और समर्पण से सफलता मिलती है।

सच्चा प्यार

Instagram: officialsurbhic

इस हफ्ते के टॉप 10 में आया सलमान खान का रियलिटी शो, लिस्ट से बाहर हुआ ये सीरियल

 Click Here