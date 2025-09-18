By Shubhangi Gupta
पति के साथ सुरभि चंदना, सुंदर तस्वीरें
टेलीविजन की दुनिया में सुरभि चंदना एक जाना-माना नाम हैं। प्रोफेशनल ही नहीं, इनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रहती है।
सुरभि चंदना
सुरभि के पति करण शर्मा हैं, दोनों कुछ समय पहले ही शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे हैं।
पति के साथ
लंबे समय तक एक दूसरे को डेट कर चुके सुरभि और करण अब परफेक्ट कपल गोल्स देते नजर आते हैं।
कपल गोल्स
सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं, फैंस के बीच खूब पसंद की जाती हैं।
सोशल मीडिया
इनकी यात्राओं की तस्वीरें भी खूबसूरत यादों का पिटारा होती हैं जो फैंस को बेहद भाती हैं।
ट्रेवल गोल्स
फैशन सेंस से लेकर मौज-मस्ती तक, सुरभि और करण के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती है।
फन लविंग
इनकी रोमांटिक यात्रा में दोस्ती, समझदारी और प्यार की गहराई को देखा जा सकता है।
दोस्ती
करण और सुरभि की जोड़ी ने युवाओं को प्रेरित किया है कि सच्ची दोस्ती और समर्पण से सफलता मिलती है।
सच्चा प्यार
