By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
नवग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए करें ये कार्य!
कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है, तो आपका जीवन संकट से घिर जाता है। ऐसे में आज हम आपको नवग्रह के प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहे हैं।
उपाय
नवग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए प्रातःकाल स्नानादि कर सूर्य भगवान को नमस्कार करें और तांबे के पात्र से जल अर्पण करें।
जल अर्पण
गुस्सा, झूठ या कटु वाणी इन तीनों चीज को जीवन से त्याग दें।
ना करें ये कार्य
शनिवार के दिन शनि देव का प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करें और काली उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, लोहा, और काले वस्त्र दान करें।
शनिवार को क्या करें
राहु-केतु की दशा से बचने के लिए रोजाना घर में दीपक जलाएं।
दीपक जलाएं
बुध ग्रह
बुध ग्रह से बचने के लिए पढ़ाई-लिखाई से संबंधित वस्तु बुधवार को खरीदकर, बुधवार के दिन ही किसी पाठशाला में दान करना चाहिए।
चंद्रमा करें मजबूत
यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो रात में मीठा खाने से बचें। सोमवार को पांच कन्याओं को खीर खिलाएं।
मंगल ग्रह
मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव निराकरण के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें। इस दिन गुस्सा को कंट्रोल करें।
गुरु ग्रह
गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और दीपक जलाएं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हिंदू विवाह: शादियों में दुल्हन क्यों पहनती हैं लाल जोड़ा?
Click Here