By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 02, 2025

 Health

46 साल की उम्र में कैसे फिट रहती हैं उर्वशी ढोलकिया

टीवी सीरियल के कोमोलिका वाला रोल हर किसी को आज भी याद है। एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने इसे बखूबी निभाया था।

उर्वशी ढोलकिया

तब से लेकर आजतक उर्वशी उतनी ही फिट और यंग दिखती हैं। उनके फिटनेस सीक्रेट के बारे में भारती सिंह ने अपने पॉडकास्ट में पूछा।

यंग और फिट

उर्वशी ने इस पॉडकास्ट में अपने रूटीन, डायट, खान-पान को लेकर कई बातें कहीं। चलिए बताते हैं उर्वशी का फिटनेस सीक्रेट।

क्या है रूटीन

उर्वशी ढोलकिया का कहना है कि मैं हर चीज खाने की भी, उसे लेकर चाइनीज थ्योरी फॉलो करती हैं। किसी भी चीज को अच्छे मन से खाओ, तो फायदा करेगी।

चाइनीज थ्योरी

उर्वशी ने कहा कि मैं बर्गर, चाट, रोल्स खाती हूं, क्योंकि मुझे ये पसंद है। लेकिन मैं रेगुलर नहीं खाती और ज्यादा नहीं खातीं।

सब खाना है पसंद

चावल-गेहूं से परहेज

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें ट्यूमर हुआ था, ऐसे में उन्होंने चावल-गेहूं से परहेज किया। अब उन्हें शुगर की बीमारी भी है।

क्या खाती हैं

उर्वशी नाचनी की रोटी के साथ सब्जी खाती हैं। नाचनी रागी के आटे को ही कहा जाता है। 

वर्कआउट

एक्ट्रेस का कहना है कि मैं जो भी खाती हूं, उतना एक्सरसाइज में निकालती भी हूं। वर्कआउट कभी स्किप नहीं करती हूं।

खूब सारा पानी

उर्वशी ने बताया कि वह पानी भी खूब पीती हैं। इससे कई बीमारियां दूर रहती हैं और चेहरे पर ग्लो आता है।

पॉजिटिव माइंड

एक्ट्रेस का मानना है कि आप हर चीज को लेकर पॉजिटिव और खुश रहें। तो आप फिट और यंग भी दिखेंगे।

