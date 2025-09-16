By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
50 की उम्र में शिल्पा शेट्टी कैसे रहती हैं फिट
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। शिल्पा की उम्र 50 साल हो चुकी हैं लेकिन आज भी एक्ट्रेस 30 की लगती हैं।
शिल्पा शेट्टी
शिल्पा ने एक्सरसाइज-योगा से खुद को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, जो शिल्पा अपने रूटीन में फॉलो करती हैं।
फिटनेस फ्रीक
चलिए आपको शिल्पा शेट्टी की फिटनेस का राज और उनका डायट प्लान बताते हैं। इसे आप भी फॉलो कर सकते हैं।
कैसे रहती हैं फिट
शिल्पा सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना पसंद करती हैं। ये बॉडी के लिए बेहतरीन वार्म-अप है।
सूर्य नमस्कार
शिल्पा सुबह उठकर साइकिलिंग या वॉक करना पसंद करती हैं। इससे उनके शरीर में पूरे एनर्जी बनी रहती है।
मॉर्निंग रूटीन
एक्सरसाइज
एक्ट्रेस कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पिलाटे एक्सरसाइज जरूर करती हैं। इन्हें करने से एब्स बनते हैं और शरीर मजबूत होता है।
प्राणायाम
शिल्पा योगा भी करती हैं। वह खासतौर पर प्राणायाम करती हैं, इससे स्ट्रेस कम करने और एनर्जी बढ़ाने में हेल्प होती है।
हेल्दी डायट
शिल्पा खाने में हरी सब्जियां, प्रोटीन युक्त फूड्स, फल, नट्स खाती हैं। वह रात को ज्यादा खाना नहीं खाती हैं।
नो शुगर
शिल्पा किसी भी चीज में शुगर नहीं लेती हैं और न ही बाहर का ज्यादा तला भुना खाती हैं।
डेली रूटीन
शिल्पा बिजी शेड्यूल के बाद भी अपने लिए समय निकालती हैं। वह सब रूटीन से करती हैं और समय पर सोती हैं।
