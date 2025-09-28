By Deepali Srivastava
मीनाक्षी चौधरी के 10 ट्रेंडी साड़ी लुक्स

साउथ से हिंदी फिल्मों तक अपनी खास जगह बना चुकीं मीनाक्षी चौधरी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उनकी दमदार एक्टिंग के लोग कायल है।

मीनाक्षी चौधरी

मीनाक्षी को साड़ी-सूट कैरी करना काफी पसंद है। चलिए उनके खास साड़ी लुक्स दिखाते हैं, जो आप फेस्टिव सीजन में कैरी कर सकती हैं।

साड़ी लवर

आसमानी रंग की बनारसी साड़ी में मीनाक्षी काफी सुंदर लग रही हैं। इस तरह की साड़ी के साथ टेंपल जूलरी जचेगी।

आसमानी बनारसी

पिंक कलर के स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पीली साड़ी काफी जच रही है। इस तरह की साड़ी स्टाइल करें।

पीली साड़ी

आजकल हल्की और स्टाइलिश लुक में फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ियां खूब ट्रेंड में है। इस तरह की साड़ी कैरी करें।

फ्लोरल प्रिंट

मस्टर्ड बॉर्डर साड़ी

मस्टर्ड कलर की बॉर्डर वाली साड़ी भी मीनाक्षी पर सुंदर लग रही है। मरून ब्लाउज के साथ ये साड़ी आप भी स्टाइल कर सकती हैं।

कढ़ाई साड़ी

मरून कलर की कढ़ाई वाली साड़ी सुंदर लग रही है। वी नेक ब्लाउज डिजाइन के साथ ओपन पल्ला स्टाइल साड़ी जचेगी।

ब्लू साड़ी

एक्ट्रेस को साड़ी बड़ी सादगी के साथ कैरी करना आता है। उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनी है।

वाइन लुक

वाइन कलर की साड़ी आप ऑरेंज ब्लाउज के साथ भी पहन सकती हैं। मीनाक्षी ने क्लासी लुक कैरी किया है।

ट्रेडिशनल येलो

किसी फंक्शन में येलो साड़ी कैरी कर रही हैं, तो ओपन पल्ले और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनें।

