By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
मीनाक्षी चौधरी के 10 ट्रेंडी साड़ी लुक्स
साउथ से हिंदी फिल्मों तक अपनी खास जगह बना चुकीं मीनाक्षी चौधरी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उनकी दमदार एक्टिंग के लोग कायल है।
मीनाक्षी चौधरी
Instagram: meenakshichaudhary
मीनाक्षी को साड़ी-सूट कैरी करना काफी पसंद है। चलिए उनके खास साड़ी लुक्स दिखाते हैं, जो आप फेस्टिव सीजन में कैरी कर सकती हैं।
साड़ी लवर
Instagram: meenakshichaudhary
आसमानी रंग की बनारसी साड़ी में मीनाक्षी काफी सुंदर लग रही हैं। इस तरह की साड़ी के साथ टेंपल जूलरी जचेगी।
आसमानी बनारसी
Instagram: meenakshichaudhary
पिंक कलर के स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पीली साड़ी काफी जच रही है। इस तरह की साड़ी स्टाइल करें।
पीली साड़ी
Instagram: meenakshichaudhary
आजकल हल्की और स्टाइलिश लुक में फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ियां खूब ट्रेंड में है। इस तरह की साड़ी कैरी करें।
फ्लोरल प्रिंट
Instagram: meenakshichaudhary
मस्टर्ड बॉर्डर साड़ी
मस्टर्ड कलर की बॉर्डर वाली साड़ी भी मीनाक्षी पर सुंदर लग रही है। मरून ब्लाउज के साथ ये साड़ी आप भी स्टाइल कर सकती हैं।
Instagram: meenakshichaudhary
कढ़ाई साड़ी
मरून कलर की कढ़ाई वाली साड़ी सुंदर लग रही है। वी नेक ब्लाउज डिजाइन के साथ ओपन पल्ला स्टाइल साड़ी जचेगी।
Instagram: meenakshichaudhary
ब्लू साड़ी
Instagram: meenakshichaudhary
एक्ट्रेस को साड़ी बड़ी सादगी के साथ कैरी करना आता है। उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनी है।
वाइन लुक
Instagram: meenakshichaudhary
वाइन कलर की साड़ी आप ऑरेंज ब्लाउज के साथ भी पहन सकती हैं। मीनाक्षी ने क्लासी लुक कैरी किया है।
ट्रेडिशनल येलो
किसी फंक्शन में येलो साड़ी कैरी कर रही हैं, तो ओपन पल्ले और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनें।
Instagram: meenakshichaudhary
नवरात्रि में विद्या बालन के साड़ी लुक्स!
Click Here