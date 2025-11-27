By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 27, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

16 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस ने गे को किया था डेट, शादी में भी झेला दर्द!

इस हसीना का जन्म शिमला में हुआ था और वह हिंदू-पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके माता-पिता आर्मी में थे और अब भाई भी आर्मी में है।

कौन है ये हसीना

हम बात करे रहें हैं सेलिना जेटली की। पढ़ाई अलग-अलग जगहों से हुई। साल 2001 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया और इसका खिताब अपने नाम किया।

सेलिना जेटली

Instagram: CelinaJaitly

सेलिना ने इसके बाद फिल्मों में करियर बनाने का सोचा। साल 2003 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म जानशीन से डेब्यू किया। 

फिल्म में करियर

Instagram: CelinaJaitly

सेलिना ने इसके बाद 'नो एंट्री', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'हे बेबी' में काम किया लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। उनकी आखिरी फिल्म थैंक यू थी, 2011 में रिलीज हुई थी।

फ्लॉप हुई

Instagram: CelinaJaitly

सेलिना ने एक इंटरव्यू में बताया था 16 साल की उम्र में वह गे आदमी के प्यार में पड़ गई थीं। उन्हें पता नहीं था कि वह गे है और दोस्तों की बात उन्होंने सुनी नहीं।

गे को किया डेट

Instagram: CelinaJaitly

धोखा मिला

सेलिना ने बॉयफ्रेंड को उसके ही दोस्त के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस दिन उन्हें यकीन हुआ कि वह उन्हें धोखा दे रहा था। फिर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया।

Instagram: CelinaJaitly

पीटर हाग से शादी

साल 2010 में दुबई में उनकी मुलाकात बिजनेसमैन पीटर हाग से हुई। उन्हें प्यार हुआ और साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। इसी साल उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी।

Instagram: CelinaJaitly

जुड़वा बच्चे

साल 2012 में सेलिना को जुड़वां बच्चे हुए और फिर 2017 में भी वह जुड़वां बच्चों की मां बनीं। लेकिन उनका एक बच्चा बच नहीं पाया। इससे वह सदमे में रहीं।

Instagram: CelinaJaitly

शादी में अनबन

अब सेलिना ने पति पीटर पर प्रॉपर्टी हड़पने, लड़ाई-मारपीट करने, मानसिक शोषण और क्रूरता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर वह कोर्ट पहुंच गई हैं।

Instagram: CelinaJaitly

2025 में दुनिया को अलविदा कह गए ये 10 बॉलीवुड सितारे

 Click Here