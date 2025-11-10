By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
'हीमैन' धर्मेंद्र की 10 सुपरहिट फिल्में
बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र की दमदार एक्टिंग के लोग कायल रहे हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। चलिए एक्टर की 10 सुपरहिट फिल्मों के बारे में बताते हैं।
धर्मेंद्र
धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म शोले आपने जरूर देखी होगी। धर्मेंद्र ने इसमें कमाल एक्टिंग की थी और यही वजह है कि आज भी लोग उनके डायलॉग को याद करते हैं।
शोले
धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्मों में से एक रही है फूल और पत्थर। इस फिल्म से धर्मेंद्र रातों-रात स्टार बन गए थे और इसी से ही-मैन का टैग उन्हें मिला। इस फिल्म में एक्टर पहली बार शर्टलेस हुए थे।
फूल और पत्थर
फिल्म मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र ने दमदार एक्शन के साथ जबरदस्त इमोशनल सीन भी दिए थे। उनकी एक्टिंग की वजह से ही ये फिल्म हिट हुई थी।
मेरा गांव मेरा देश
धर्मेंद्र का मजाकिया अंदाज, एक्शन, रोमांस देखना हो तो फिल्म सीता और गीता देख लें। हेमा मालिनी संग पर्दे पर धर्मेंद्र की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी।
सीता और गीता
शराफत
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म शराफत रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री पसंद की गई और ये सुपरहिट साबित हुई।
आई मिलन की बेला
धर्मेंद्र के करियर के शुरुआती दिनों में फिल्म आई थी आई मिलन की बेला। ये रोमांटिक फिल्म थी और इसकी लव स्टोरी और गाने आज भी लोगों को याद हैं।
चुपके-चुपके
फिल्म चुपके-चुपके में धर्मेंद्र ने प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का रोल निभाया था। इस रोल में उनका कॉमिक अंदाज खूब पसंद किया गया था।
सत्यकाम
फिल्म सत्यकाम धर्मेंद्र की हिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में एक्टर ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और इस फिल्म की कहानी भी बेहतरीन है।
अपने
धर्मेंद्र ने फिल्म अपने में काम किया। इसमें उनके साथ बेटे सनी और बॉबी देओल भी साथ में थे। धर्मेंद्र ने इसमें रिटायर्ड बॉक्सर की भूमिका निभाई है।
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
धर्मेंद्र की हिट फिल्मों में से एक और एक्टर का कमबैक फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से हुआ। फिल्म में उनका किरदार काफी अच्छा रहा।
PVR में खूब देखी होंगी फिल्में, इसकी फुल फॉर्म सुनकर लगेगा झटका
Click Here